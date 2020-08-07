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Турки пообещали вывести национальные электрокары TOGG на европейский рынок (фото)

Турки пообещали вывести национальные электрокары TOGG на европейский рынок (фото)

Турецкие электрокары TOGG пока не доступны даже на родине, поскольку ни одного серийного авто у Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu нет. Зато есть несколько хороших концептов и немалые амбиции.

“Турецкая автомобильная инициативная группа” (так переводится название компании), наметила для себя наиболее перспективные страны Европы, где планирует продавать электрокары собственной разработки и производства. Главная цель – Германия, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Также в первых рядах будут Франция и Италия. Если дело пойдет хорошо – электрокары турецкой марки появятся и в других европейских странах.


Фото: TOGG

Известно, что турецкий кроссовер получит колесную базу в 2800 миллиметров, а в список оснащения войдет автопилот третьего уровня. Автомобиль будет доступен в двух версиях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами на обеих осях, которые вместе производят до 400 лошадиных сил. Производитель обещает ускорение до первой сотни за 7,6 секунды для базовой модели, а топовая версия сможет показать результат на уровне полноприводной Telsa Model Y – 4,8 секунды.


Фото: TOGG

В зависимости от комплектации, кроссовер сможет преодолевать на одном заряде от 300 до 500 километров. Зарядить аккумулятор до 80 процентов можно будет за полчаса. К 2030 году компания TOGG планирует полностью сформировать модельный ряд, в который войдут еще четыре автомобиля: небольшой кроссовер, седан, хэчтбек и компактвэн.

По материалам Телеканал 24
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