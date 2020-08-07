Турки пообещали вывести национальные электрокары TOGG на европейский рынок (фото)

Турецкие электрокары TOGG пока не доступны даже на родине, поскольку ни одного серийного авто у Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu нет. Зато есть несколько хороших концептов и немалые амбиции.
“Турецкая автомобильная инициативная группа” (так переводится название компании), наметила для себя наиболее перспективные страны Европы, где планирует продавать электрокары собственной разработки и производства. Главная цель – Германия, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Также в первых рядах будут Франция и Италия. Если дело пойдет хорошо – электрокары турецкой марки появятся и в других европейских странах.
Фото: TOGG
Известно, что турецкий кроссовер получит колесную базу в 2800 миллиметров, а в список оснащения войдет автопилот третьего уровня. Автомобиль будет доступен в двух версиях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами на обеих осях, которые вместе производят до 400 лошадиных сил. Производитель обещает ускорение до первой сотни за 7,6 секунды для базовой модели, а топовая версия сможет показать результат на уровне полноприводной Telsa Model Y – 4,8 секунды.
Фото: TOGG
В зависимости от комплектации, кроссовер сможет преодолевать на одном заряде от 300 до 500 километров. Зарядить аккумулятор до 80 процентов можно будет за полчаса. К 2030 году компания TOGG планирует полностью сформировать модельный ряд, в который войдут еще четыре автомобиля: небольшой кроссовер, седан, хэчтбек и компактвэн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергииВчера, 09:00 - 3112 7
Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в областиВчера, 12:30 - 706 7
Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизниВчера, 10:45 - 862 5
Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 годаВчера, 15:00 - 679 4
Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грнВчера, 09:14 - 1811 4
Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидийВчера, 13:01 - 8780 1
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергииВчера, 09:00 - 3112 7
Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грнВчера, 09:14 - 1811 4
Украинцам назвали необходимые документы для получения социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсиюВчера, 20:00 - 945 1
Украину поделили на зоны карантина по новым правиламВчера, 10:00 - 876
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 603
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 921 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1078 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1898 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1065