Турки пообещали вывести национальные электрокары TOGG на европейский рынок (фото)

Турецкие электрокары TOGG пока не доступны даже на родине, поскольку ни одного серийного авто у Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu нет. Зато есть несколько хороших концептов и немалые амбиции.

“Турецкая автомобильная инициативная группа” (так переводится название компании), наметила для себя наиболее перспективные страны Европы, где планирует продавать электрокары собственной разработки и производства. Главная цель – Германия, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Также в первых рядах будут Франция и Италия. Если дело пойдет хорошо – электрокары турецкой марки появятся и в других европейских странах.



Фото: TOGG

Известно, что турецкий кроссовер получит колесную базу в 2800 миллиметров, а в список оснащения войдет автопилот третьего уровня. Автомобиль будет доступен в двух версиях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами на обеих осях, которые вместе производят до 400 лошадиных сил. Производитель обещает ускорение до первой сотни за 7,6 секунды для базовой модели, а топовая версия сможет показать результат на уровне полноприводной Telsa Model Y – 4,8 секунды.



Фото: TOGG

В зависимости от комплектации, кроссовер сможет преодолевать на одном заряде от 300 до 500 километров. Зарядить аккумулятор до 80 процентов можно будет за полчаса. К 2030 году компания TOGG планирует полностью сформировать модельный ряд, в который войдут еще четыре автомобиля: небольшой кроссовер, седан, хэчтбек и компактвэн.