TCL создала дисплей для смартфонов со сверхузкой нижней рамкой

Китайская компания TCL, известная благодаря выпуску недорогих телевизоров, а также телефонов под брендами TCL, BlackBerry и Alcatel, рассказала о последних достижениях в области создания дисплеев для смартфонов.
Как выясняется, именно TCL является поставщиком экранов для мощного аппарата Xiaomi Mi 10 Ultra, анонсированного накануне. Напомним, что это устройство наделено 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с разрешением 2340 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц.
Как отмечается, применённая панель обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3. Говорится о поддержке 4096 уровней автоматической настройки яркости. Контрастность достигает 5 000 000:1, яркость — 1120 кд/м2. Наконец, упомянута поддержка HDR 10+.
Фото: GSMArena
Кроме того, TCL сообщила о разработке дисплея для смартфонов со сверхузкой нижней рамкой. Её ширина составляет всего 2,4 мм. Это приблизительно на 20 % меньше по сравнению с изделиями, уже доступными в ассортименте компании.
Использование новой панели позволит создавать смартфоны с экраном, практически лишённым рамок со всех четырёх сторон. О сроках появления таких устройств на коммерческом рынке информации, к сожалению, нет.
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