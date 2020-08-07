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Как посчитать налоговую скидку с НДФЛ в связи с обучением

Как посчитать налоговую скидку с НДФЛ в связи с обучением

Общая сумма налоговой скидки, начисленная плательщику НДФЛ, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода плательщика НДФЛ, начисленного в качестве заработной платы.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Плательщик налога на доходы физических лиц имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика НДФЛ по результатам отчетного налогового года совершенные им в течение отчетного налогового года расходы в виде суммы средств, уплаченных плательщиком НДФЛ в пользу отечественных заведений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионального) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого плательщика НДФЛ и/или члена его семьи первой степени родства.

Во время начисления доходов в форме заработной платы база налогообложения определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, – обязательных страховых взносов в негосударственный пенсионный фонд, которые согласно закону уплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы (далее – НСЛ) при ее наличии.

Алгоритм начисления налоговой скидки на сумму расходов за обучение рассчитывается следующим образом:

  • определяется база налогообложения путем уменьшения годовой суммы начисленной заработной платы на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а также на сумму НСЛ при ее наличии;
  • на основании подтверждающих документов определяется сумма расходов плательщика НДФЛ, разрешенных к включению в налоговую скидку;
  • рассчитывается сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку: из суммы НДФЛ, удержанного из заработной платы за год, вычитается сумма НДФЛ, определенная как произведение базы налогообложения, уменьшенной на сумму понесенных плательщиком НДФЛ расходов на оплату за обучение, и ставки НДФЛ.

При этом сумма, которая должна быть возвращена, зачисляется на банковский счет плательщика НДФЛ, открытый в любом коммерческом банке, или присылается почтовым переводом на адрес, указанный в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.

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По материалам Finance.UA
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