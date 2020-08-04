40 компаний-аудиторов проверят, как Украина тратит деньги Евросоюза

Расходы по проекту в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020 годов будут проверять 40 аудиторских компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В перечень независимых аудиторов, которые будут проводить проверку расходов по проекту в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020 годов, 6 августа были внесены изменения после повторного заседания комиссии по отбору независимых аудиторов.
В результате дополнительного отбора комиссии в Перечень были включены 8 субъектов аудиторской деятельности (САД), один из предварительно отобранных САД был исключен, а также дополнительно включены 11 аудиторов (работников) четырех САД. На сегодняшний день есть 40 аудиторских компаний, из которых более 150 физических лиц – аудиторов будут проверять расходы по указанным проектам.
«Для надлежащей реализации проектов по программам в каждой стране-участнице должна быть построена соответствующая национальная система управления и контроля за выполнением этих программ. Минфин согласно этой системе выполняет функции Национального контрольно-контактного пункта. И одной из основных задач в рамках выполнения этой функции является формирование открытого перечня независимых аудиторов, которые будут привлечены к проверке расходов по проекту в рамках программ», – отметил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.
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