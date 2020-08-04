Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

МИД Украины заявляет, что начинает выдавать электронные визы для граждан Индии, ЮАР и Филиппин.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
“С 14 августа 2020 года МИД Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, ЮАР и Филиппин”, – говорится в сообщении.
Для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.
С какой целью выдается украинская е-Виза:
Что необходимо для оформления:
Преимущества е-Визы:
В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.
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