Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

МИД Украины заявляет, что начинает выдавать электронные визы для граждан Индии, ЮАР и Филиппин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

“С 14 августа 2020 года МИД Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, ЮАР и Филиппин”, – говорится в сообщении.

Для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

С какой целью выдается украинская е-Виза:

для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ .

Что необходимо для оформления:

зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа);

(доступ открывается с 14 августа); в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской картой консульский сбор;

получить готовую е-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Преимущества е-Визы:

дистанционная подача документов в любое удобное время

получение е-Визы без посещения консульского учреждения

возможность отслеживать онлайн состояние оформления е-Визы

централизованное оформление всех е-Виз в МИД Украины

Украины постоянная информационная поддержка заявителей: evisa@mfa.gov.ua

В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров предоставил право Минэкономики подавать предложения в Государственную миграционную службу по установлению квоты иммиграции для высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов. Чтобы получить такое право, нужно вложить в экономику Украины от 100 тыс. долларов.

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