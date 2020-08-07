5G в Украине: Рудик рассказала, когда ждать пятого поколения мобильных сетей

В Украине уже давно обсуждают подключение 5G. Пятое поколение мобильных сетей – это в десять раз быстрее передача данных. Также 5G обеспечивает идеальный сигнал и позволяет работать 1 миллиону устройств на 1 квадратный километр. Когда же в Украине уже введут это поколение сетей?

Глава партии “Голос” Кира Рудик в интервью на 24 канале объяснила, что она с коллегами сейчас работает над тем, чтобы сделать свободный доступ к интернету для всех людей.

“У нас уже есть законодательство, которое отрегулирует рынок так, что провайдерам будет выгодно делать интернет в тех местах, где его нет”, – отметила Рудык.

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Однако она уточнила, что введение 5G – это совсем другой вопрос. Он очень сложный. По словам Рудик, в Украине уже говорят о лицензии на 5G, однако есть один нюанс.

“Сделать так, чтобы такие лицензии продавались максимально прозрачно – будет трудно”, – заявила глава партии.

Как подтвердила Рудик, когда вводили 3G и 4G – тоже было очень сложно. Однако все-таки это удалось сделать. “И сейчас удастся. Просто хотим, чтобы государство получило больше всего от этого”, – подытожила нардеп.

Она объяснила, что трудно предсказать, когда именно пятое поколение мобильных сетей введут в Украине. “Я вам не буду врать, что в следующем году в Украине будет 5G. Я думаю, это больше времени займет”, – сказала Рудык.

Напомним, Южная Корея в 2026 году планирует запустить пилотный 6G-проект.