Где узнать среднюю стоимость аренды квартиры в Киеве

В Украине запустили портал dashbird, который отражает статистику средних цен на аренду квартир в столице за последнее время. Это проект киевских разработчиков – авторов приложения bird.

На сайте показывают динамику средних цен для 1-, 2- и 3-комнатных квартир за последние несколько месяцев (сейчас – с марта). Данные обновляются ежедневно.

Как это работает. Данные для статистики поступают из приложения bird, работающего по принципу агрегатора, то есть собирает объявления со всех сайтов недвижимости и отображает их на карте. Сейчас база bird содержит более 23 000 квартир. Именно она создает статистику, которую стали публиковать с 19 марта, в начале карантина.

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Сайт планируют обновлять, будут показывать более подробную информацию для тех, кто хочет более тщательно проанализировать рынок аренды, а также показывать цены для различных районов Киева.

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