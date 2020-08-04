Полиция раскрыла финансовую пирамиду на 8 млн грн. Среди обманутых – украинцы и иностранцы

Правоохранители разоблачили троих организаторов мошеннической финансовой пирамиды. Они создали сеть сайтов, где под предложениями инвестирования в международные компании обманули свыше 100 человек на более чем 8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Мошеннический интернет-проект объединял больше десятка веб-ресурсов, на которых гражданам предлагали получать пассивный доход от инвестирования в “перспективную” компанию.

“Администраторы сайта придерживались полной анонимности и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей”, – сказано в сообщении.

Сама компания располагалась в Одессе. В ходе обыска изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и “черновые” записи.

По данным Киберполиции, в число обманутых входят не только украинцы, но и иностранцы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения.