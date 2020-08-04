Киевлянка незаконно завладела земельным участком стоимостью 1,8 млн гривен

В Киеве осудят женщину за мошенничество с землей на более чем 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что в августе 2018 года она предоставила госрегистратору поддельное решение Киеврады для регистрации права собственности на землю. После чего она обратилась к нотариусу для составления договора дарения земли третьему лицу.

«Женщина незаконно завладела земельным участком по улице Радистов стоимостью более 1,8 млн гривен, принадлежащей территориальной общине города Киева», – говорится в сообщении.

Обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины направлено в Деснянский районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земельного участка из незаконной собственности. На спорное имущество пока наложен арест.