Shell намерена приобрести 50% в нефтехимическом проекте индийской NayaraEnergy за $9 млрд

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell рассчитывает купить 50% в нефтехимическом проекте компании NayaraEnergy, базирующейся в Индии. Стоимость покупки может составлять до $9 млрд.
Об этом сообщает Reuters.
Shell и Nayara, частью которой владеет российская «Роснефть» подписали меморандум о взаимопонимании в начале июня, сообщил источник агентства, добавив, что для осуществления проекта будет создано СП на паритетных началах.
«Нефтехимическое СП Nayara и Shell совет директоров Nayara обсуждал в ноябре и декабре прошлого года», сообщил другой источник.
Обе компании комментарии давать отказались.
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