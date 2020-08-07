0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Shell намерена приобрести 50% в нефтехимическом проекте индийской NayaraEnergy за $9 млрд

Shell намерена приобрести 50% в нефтехимическом проекте индийской NayaraEnergy за $9 млрд

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell рассчитывает купить 50% в нефтехимическом проекте компании NayaraEnergy, базирующейся в Индии. Стоимость покупки может составлять до $9 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

Shell и Nayara, частью которой владеет российская «Роснефть» подписали меморандум о взаимопонимании в начале июня, сообщил источник агентства, добавив, что для осуществления проекта будет создано СП на паритетных началах.

«Нефтехимическое СП Nayara и Shell совет директоров Nayara обсуждал в ноябре и декабре прошлого года», сообщил другой источник.

Обе компании комментарии давать отказались.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.