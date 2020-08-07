Shell намерена приобрести 50% в нефтехимическом проекте индийской NayaraEnergy за $9 млрд

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell рассчитывает купить 50% в нефтехимическом проекте компании NayaraEnergy, базирующейся в Индии. Стоимость покупки может составлять до $9 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

Shell и Nayara, частью которой владеет российская «Роснефть» подписали меморандум о взаимопонимании в начале июня, сообщил источник агентства, добавив, что для осуществления проекта будет создано СП на паритетных началах.

«Нефтехимическое СП Nayara и Shell совет директоров Nayara обсуждал в ноябре и декабре прошлого года», сообщил другой источник.

Обе компании комментарии давать отказались.