Рынок газа для населения: как правильно менять поставщика

Механизм смены поставщика газа в условиях открытия рынка газа для населения максимально упрощен.
Об этом рассказала UBR.ua директор ООО “Закарпатгазсбыт” Виктория Томинец.
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По ее словам, в смене поставщика по новым правилам в условиях открытия рынка природного газа для населения есть полезное для потребителя нововведение. Так, если ранее надо было заявлять своему поставщику о намерении его сменить, то сейчас процедура максимально упрощена для потребителя.
Потребитель уведомляет нового поставщика, у которого он собирается в будущем приобретать газ, о таком желании. И уже тот уведомляет через платформу оператора пока действующего поставщика о таком намерении потребителя.
“Таким образом убрали это якобы, как говорили, давление, что газсбыты будут давить, если они будут получать это уведомление, и мы будем переубеждать клиента оставаться. Но мы говорим, что это нормально”, – сказала Томинец.
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