0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

Рынок газа для населения: как правильно менять поставщика

Рынок газа для населения: как правильно менять поставщика

Механизм смены поставщика газа в условиях открытия рынка газа для населения максимально упрощен.

Об этом рассказала UBR.ua директор ООО “Закарпатгазсбыт” Виктория Томинец.

Читайте также: В IV квартале цена газа будет больше 5 грн, – газсбыты

По ее словам, в смене поставщика по новым правилам в условиях открытия рынка природного газа для населения есть полезное для потребителя нововведение. Так, если ранее надо было заявлять своему поставщику о намерении его сменить, то сейчас процедура максимально упрощена для потребителя.

Потребитель уведомляет нового поставщика, у которого он собирается в будущем приобретать газ, о таком желании. И уже тот уведомляет через платформу оператора пока действующего поставщика о таком намерении потребителя.

“Таким образом убрали это якобы, как говорили, давление, что газсбыты будут давить, если они будут получать это уведомление, и мы будем переубеждать клиента оставаться. Но мы говорим, что это нормально”, – сказала Томинец.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.