НКРЭКУ ужесточила ответственность за предоставление некачественных услуг

НКРЭКУ расширила перечень гарантированных стандартов качества электроснабжения и уточнила механизм предоставления потребителям компенсаций за их неполучение.

О принятии постановления о внесении изменений в порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и компенсаций потребителям за их неполучение Регулятор сообщил на странице FACEBOOK.

“На заседании была ужесточена ответственность компаний за некачественное предоставление услуг потребителям – НКРЭКУ внесла изменения в Порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и предоставления компенсаций потребителям за их несоблюдение, которыми были введены новые гарантированные стандарты и компенсации за их несоблюдение”, – говорится в сообщении.

Какие стандарты введены:

1). Новые гарантированные стандарты и компенсации за их несоблюдение: 5 новых стандартов для операторов систем распределения (11 установленных требований) и 2 – для электропоставщиков, в частности таких как: выставление электропоставщиком потребителю верного счета; соблюдение сроков предоставления услуг коммерческого учета (замена счетчика, проверка счетчика и т. п); количество перерывов длительностью более одного часа в течение предыдущих 12 месяцев у одного потребителя для аварийных перерывов по вине компании:

менее 9 перерывов – для сельской местности;

менее 7 – для городской;

для плановых перерывов с предупреждением – менее 12.

Стандарт по количеству перерывов вводится с 01.07.2021. Следовательно, ответственность компаний перед потребителями за частые перерывы в электроснабжении наступает уже сейчас, поскольку все перерывы в период с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года (предыдущие 12 календарных месяцев) будут учитываться во время рассмотрения обращений потребителей относительно предоставления компенсации за несоблюдение указанного стандарта.

2). Введенные гарантированные стандарты и компенсации за их несоблюдение для оператора системы передачи (17 гарантированных стандартов).

3). Повышены размеры компенсаций за несоблюдение гарантированных стандартов качества. Рост компенсаций происходит по 19 срокам гарантированных стандартов в среднем вдвое, в основном со 100 до 200 гривен для бытового потребителя (а для услуг, связанных с присоединениями, в частности относительно выдачи технических условий на присоединение – с 200 до 600 грн).

“Таким подходом планируется повысить общий уровень качества электроснабжения для потребителей, в частности уменьшить количество прерываний в электроснабжении”, – добавили в НКРЭКУ.

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