НКРЭКУ ужесточила ответственность за предоставление некачественных услуг

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НКРЭКУ расширила перечень гарантированных стандартов качества электроснабжения и уточнила механизм предоставления потребителям компенсаций за их неполучение.
О принятии постановления о внесении изменений в порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и компенсаций потребителям за их неполучение Регулятор сообщил на странице FACEBOOK.
“На заседании была ужесточена ответственность компаний за некачественное предоставление услуг потребителям – НКРЭКУ внесла изменения в Порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и предоставления компенсаций потребителям за их несоблюдение, которыми были введены новые гарантированные стандарты и компенсации за их несоблюдение”, – говорится в сообщении.
Какие стандарты введены:
1). Новые гарантированные стандарты и компенсации за их несоблюдение: 5 новых стандартов для операторов систем распределения (11 установленных требований) и 2 – для электропоставщиков, в частности таких как: выставление электропоставщиком потребителю верного счета; соблюдение сроков предоставления услуг коммерческого учета (замена счетчика, проверка счетчика и т. п); количество перерывов длительностью более одного часа в течение предыдущих 12 месяцев у одного потребителя для аварийных перерывов по вине компании:
Стандарт по количеству перерывов вводится с 01.07.2021. Следовательно, ответственность компаний перед потребителями за частые перерывы в электроснабжении наступает уже сейчас, поскольку все перерывы в период с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года (предыдущие 12 календарных месяцев) будут учитываться во время рассмотрения обращений потребителей относительно предоставления компенсации за несоблюдение указанного стандарта.
2). Введенные гарантированные стандарты и компенсации за их несоблюдение для оператора системы передачи (17 гарантированных стандартов).
3). Повышены размеры компенсаций за несоблюдение гарантированных стандартов качества. Рост компенсаций происходит по 19 срокам гарантированных стандартов в среднем вдвое, в основном со 100 до 200 гривен для бытового потребителя (а для услуг, связанных с присоединениями, в частности относительно выдачи технических условий на присоединение – с 200 до 600 грн).
“Таким подходом планируется повысить общий уровень качества электроснабжения для потребителей, в частности уменьшить количество прерываний в электроснабжении”, – добавили в НКРЭКУ.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"Вчера, 16:00 - 5668 39
Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в НацбанкеВчера, 12:00 - 29413 22
Вокруг Киева построят новую объездную дорогу6 ч. назад - 1808 6
Долги за газ предлагают списать: так можно сохранить 100 тыс. рабочих местВчера, 15:13 - 1645 6
Платные камеры в СИЗО принесли в бюджет почти полмиллиона гривен3 ч. назад - 277 4
Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"Вчера, 16:00 - 5668 39
В Украине введут новые правила пользования общественным транспортомВчера, 17:00 - 2160 2
Вокруг Киева построят новую объездную дорогу6 ч. назад - 1808 6
Половина населения находится в коридоре между минимальной и средней зарплатойВчера, 21:00 - 1806 3
Долги за газ предлагают списать: так можно сохранить 100 тыс. рабочих местВчера, 15:13 - 1645 6
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)2 ч. назад - 115
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 766 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 972 3
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1780 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1003