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Инвестиции в недвижимость: покупать сейчас или подождать? - ответ на FinUpdate

FinUpdate снова на связи. По многочисленным просьбам участников уже в следующий четверг очередной выпуск посвящен одной из самых горячих и обсуждаемых тем Инвестиции в недвижимость: стоит ли покупать сейчас или лучше подождать?

📅 Когда: вебинар состоится в четверг 20-го августа с 11:30 до 14:00.

Мы собрали великолепную подборку авторитетных экспертов, чтобы обсудить следующие актуальные темы:
📍 Что происходит с ценами на первичном и вторичном рынке? Пора ли покупать недвижимость?
📍 Рынок недвижимости осенью. Что будет с ценами, если правительство и НБУ все же девальвируют гривну до 30 грн/$, как сейчас прогнозируется?
📍 Риски инвестиций в первичный рынок. Как проверить надежность застройщика. Как читать договоры с застройщиком, что в них должно быть
📍 Как выбирать объект для инвестиций. Основные критерии при выборе объектов для перепродажи. Для сдачи в аренду
📍 Ипотека под 10%. Кому доступны дешевые кредиты?

Спикеры

  • Коммерческий директор ООО Royal House – Белоконь Алексей Валерьевич.
  • Директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС БАНКа – Владимир Чорненький.
  • Юрист по вопросам недвижимости – Владимир Копоть.
  • Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью – Анатолий Топал.
  • Аналитик консалтинговой компании SV Development – Сергей Костецкий.

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ!

✔ Все, что от вас требуется – зарегистрироваться. Для регистрации необходимо оставить заявку на сайте – и на вашу почту будет отправлена ссылка на прямую трансляцию в день регистрации и напоминания в день прямого эфира.

По материалам Finance.UA
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