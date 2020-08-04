Инвестиции в недвижимость: покупать сейчас или подождать? - ответ на FinUpdate

FinUpdate снова на связи. По многочисленным просьбам участников уже в следующий четверг очередной выпуск посвящен одной из самых горячих и обсуждаемых тем Инвестиции в недвижимость: стоит ли покупать сейчас или лучше подождать?

📅 Когда: вебинар состоится в четверг 20-го августа с 11:30 до 14:00.

Мы собрали великолепную подборку авторитетных экспертов, чтобы обсудить следующие актуальные темы:

📍 Что происходит с ценами на первичном и вторичном рынке? Пора ли покупать недвижимость?

📍 Рынок недвижимости осенью. Что будет с ценами, если правительство и НБУ все же девальвируют гривну до 30 грн/$, как сейчас прогнозируется?

📍 Риски инвестиций в первичный рынок. Как проверить надежность застройщика. Как читать договоры с застройщиком, что в них должно быть

📍 Как выбирать объект для инвестиций. Основные критерии при выборе объектов для перепродажи. Для сдачи в аренду

📍 Ипотека под 10%. Кому доступны дешевые кредиты?

Спикеры

Коммерческий директор ООО Royal House – Белоконь Алексей Валерьевич.

Royal House – Белоконь Алексей Валерьевич. Директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС БАНК а – Владимир Чорненький.

а – Владимир Чорненький. Юрист по вопросам недвижимости – Владимир Копоть.

Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью – Анатолий Топал.

Аналитик консалтинговой компании SV Development – Сергей Костецкий.

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