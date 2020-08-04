Инвестиции в недвижимость: покупать сейчас или подождать? - ответ на FinUpdate

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FinUpdate снова на связи. По многочисленным просьбам участников уже в следующий четверг очередной выпуск посвящен одной из самых горячих и обсуждаемых тем Инвестиции в недвижимость: стоит ли покупать сейчас или лучше подождать?
📅 Когда: вебинар состоится в четверг 20-го августа с 11:30 до 14:00.
Мы собрали великолепную подборку авторитетных экспертов, чтобы обсудить следующие актуальные темы:
📍 Что происходит с ценами на первичном и вторичном рынке? Пора ли покупать недвижимость?
📍 Рынок недвижимости осенью. Что будет с ценами, если правительство и НБУ все же девальвируют гривну до 30 грн/$, как сейчас прогнозируется?
📍 Риски инвестиций в первичный рынок. Как проверить надежность застройщика. Как читать договоры с застройщиком, что в них должно быть
📍 Как выбирать объект для инвестиций. Основные критерии при выборе объектов для перепродажи. Для сдачи в аренду
📍 Ипотека под 10%. Кому доступны дешевые кредиты?
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