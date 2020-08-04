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Украина и Великобритания будут сотрудничать в противодействии COVID-19

Украина и Великобритания будут сотрудничать в противодействии COVID-19

Украина и Великобритания договорились сотрудничать и обмениваться опытом в противодействии государств и центробанков пандемии коронавируса.

Это обсудили на встрече глава Национального банка Кирилл Шевченко и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Важными темами обсуждения на встрече также были: состояние экономики и влияние пандемии COVID-19, продолжение сотрудничества с международными партнерами, дальнейшая политика НБУ и следующие шаги в реформировании финансовой системы Украины. Симмонс и Шевченко договорились сотрудничать и обмениваться опытом в противодействии государств и центробанков пандемии COVID-19, внедрении зеленых технологий в экономике, регулировании небанковского финансового рынка, повышении финансовой инклюзии.

“Главная цель Национального банка сегодня – оставаться прогнозируемым и открытым партнером. Тесные отношения с международными партнерами – это достижения последних лет, мы настроены приложить максимальные усилия, чтобы сохранить их такими. С нашей стороны вы увидите ответственное отношение ко всем взятым на себя обязательствам и продолжение последовательной политики Национального банка”, – заверил глава Нацбанка.

По материалам УКРИНФОРМ
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