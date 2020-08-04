Как будут стимулировать развитие ІТ-индустрии в Украине: два новых законопроекта

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Минцифры сообщает, что в ВРУ зарегистрирован проект Закона Украины №3979 «О мерах по стимулированию развития IT-индустрии в Украине». Это профильный законопроект, который будет регламентировать работу и где указаны основные меры по стимулированию развития IT-индустрии.
Кроме того, чтобы резиденты Дія City могли работать по специальным налоговым условиям, параллельно с профильным законопроектом зарегистрирован проект закона №3933-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины (относительно мер стимулирования развития индустрии информационных технологий в Украине)».
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“Оба законопроекта будут дорабатываться Комитетом цифровой трансформации, Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, представителями ведущих IT-компаний. Будем вместе работать над тем, чтобы повысить уровень конкурентоспособности Украины в сфере ІТ-индустрии и обеспечить максимально удобные и эффективные условия для IT-компаний”, – сообщают в Минцифры.
Профильным законопроектом предусмотрено введение:
“Также сейчас обсуждаем с IT-компаниями возможность резидентам Diia City продолжать работу с ФЛП, но при условии, что их количество не будет превышать около 50%”, – добавили в министерстве.
В законопроекте указаны критерии, по которым IT-компании смогут получить резидентство Дія City:
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Также резидентство смогут получить стартапы, если:
Что касается законопроекта, который вносит изменения в Налоговый Кодекс, то им предусматривается налогообложение:
Стоит отметить, что право на пользование налоговыми льготами будут иметь ІТ-компании, которые будут отвечать требованиям профильного законопроекта и будут включены в специальный реестр, ведение которого будет осуществлять уполномоченный орган — центральный орган исполнительной власти.
“Надеемся, что принятие этих законопроектов будет способствовать тому, что Украина в течение ближайших лет станет лидером в индустрии информационных технологий, а доля ІТ-индустрии в общем ВВП Украины вырастет до 10 процентов”, – подытожили в министерстве.
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