Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)

Британский автопроизводитель Bentley представил люксовый кроссовер 2021 Bentayga Speed, который является самым быстрым на планете. До “сотни” он разгоняется за 3,9 секунды и развивает скорость до 306 км/ч.​​

Автомобиль имеет шестилитровый двигатель с двойным турбонаддувом W12, мощностью 626 л. с., пишет Car Buzz.

Для улучшения топливной эффективности мотор оснастили системой отключения половины цилиндров.



Фото: bentleymotors.com

Внешне новый Bentley Bentayga Speed ​​выполнен в том же стиле, что и его “младший брат”: “обычный” Bentayga с мотором V8. Опознать новую версию ​​можно по тонированным фарам, боковым накладкам на порогах, бамперам, шильдам с надписью “Speed” на боковинах, а также по удлиненному спойлеру на крышке багажника.



Фото: bentleymotors.com

Модель получила полностью цифровую приборную панель, сенсорный дисплей с возможностью беспроводного подключения смартфонов.



Фото: bentleymotors.com

Производство Bentayga Speed должно стартовать в течение нынешнего года. Цену автопроизводитель не озвучил. Стоимость его предшественника 2020 Bentayga ​​составляла 240 тыс. долл.