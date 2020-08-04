0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 49 0

Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)

Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)

Британский автопроизводитель Bentley представил люксовый кроссовер 2021 Bentayga Speed, который является самым быстрым на планете. До “сотни” он разгоняется за 3,9 секунды и развивает скорость до 306 км/ч.​​

Автомобиль имеет шестилитровый двигатель с двойным турбонаддувом W12, мощностью 626 л. с., пишет Car Buzz.

Для улучшения топливной эффективности мотор оснастили системой отключения половины цилиндров.


Фото: bentleymotors.com

Внешне новый Bentley Bentayga Speed ​​выполнен в том же стиле, что и его “младший брат”: “обычный” Bentayga с мотором V8. Опознать новую версию ​​можно по тонированным фарам, боковым накладкам на порогах, бамперам, шильдам с надписью “Speed” на боковинах, а также по удлиненному спойлеру на крышке багажника.


Фото: bentleymotors.com

Модель получила полностью цифровую приборную панель, сенсорный дисплей с возможностью беспроводного подключения смартфонов.


Фото: bentleymotors.com

Производство Bentayga Speed должно стартовать в течение нынешнего года. Цену автопроизводитель не озвучил. Стоимость его предшественника 2020 Bentayga ​​составляла 240 тыс. долл.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.