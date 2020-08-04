Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

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Строительство метро на Троещину начнется вскоре после сдачи в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.
“Подольско-Воскресенский мост я обещал открыть до этого года – и я сделаю все, чтобы транспорт уже передвигался с левого на правый берег и наоборот”, – подчеркнул он.
Кличко выразил убеждение, что до Нового года мост будет открыт.
“Следующий шаг после открытия автомобильного транспорта – это строительство метро на Троещину”, – добавил он.
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