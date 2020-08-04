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Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

Строительство метро на Троещину начнется вскоре после сдачи в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.

“Подольско-Воскресенский мост я обещал открыть до этого года – и я сделаю все, чтобы транспорт уже передвигался с левого на правый берег и наоборот”, – подчеркнул он.

Кличко выразил убеждение, что до Нового года мост будет открыт.

“Следующий шаг после открытия автомобильного транспорта – это строительство метро на Троещину”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал экс-глава КГГА Александр Попов, построить в Киеве метро в густонаселенный жилой массив Троещина или реализовать подобные масштабные инфраструктурные проекты без финансовой поддержки правительства страны невозможно.
  • Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявлял, что целесообразно начать строить метро на Троещину со станции “Вокзальная”.
  • Ранее депутаты Киевсовета обратились к Президенту Украины и Кабинету Министров относительно выделения средств на строительство линии метро на жилой массив Троещина. Стоимость строительства метро на Троещину оценивают в пределах 40-50 миллиардов гривен, что практически равно годовому бюджету Киева.

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По материалам Сегодня
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