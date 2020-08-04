Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

Строительство метро на Троещину начнется вскоре после сдачи в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.

“Подольско-Воскресенский мост я обещал открыть до этого года – и я сделаю все, чтобы транспорт уже передвигался с левого на правый берег и наоборот”, – подчеркнул он.

Кличко выразил убеждение, что до Нового года мост будет открыт.

“Следующий шаг после открытия автомобильного транспорта – это строительство метро на Троещину”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

Как сообщал экс-глава КГГА Александр Попов, построить в Киеве метро в густонаселенный жилой массив Троещина или реализовать подобные масштабные инфраструктурные проекты без финансовой поддержки правительства страны невозможно.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявлял, что целесообразно начать строить метро на Троещину со станции “Вокзальная”.

Ранее депутаты Киевсовета обратились к Президенту Украины и Кабинету Министров относительно выделения средств на строительство линии метро на жилой массив Троещина. Стоимость строительства метро на Троещину оценивают в пределах 40-50 миллиардов гривен, что практически равно годовому бюджету Киева.

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