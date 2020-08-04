Платные камеры в СИЗО принесли в бюджет почти полмиллиона гривен

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По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
По данным Минюста, новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО.
Наибольшая сумма была уплачена за пользование платными камерами:
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