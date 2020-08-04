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Платные камеры в СИЗО принесли в бюджет почти полмиллиона гривен

Платные камеры в СИЗО принесли в бюджет почти полмиллиона гривен

По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

По данным Минюста, новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО.

Наибольшая сумма была уплачена за пользование платными камерами:

  • ГУ “Киевский следственный изолятор – 332 тыс. гривен;
  • ГУ “Полтавская ДВП” – 24 900 гривен;
  • ГУ “Запорожский следственный изолятор” – 20 400 гривен;
  • ГУ “Львовская УВП №19” – 16 000 гривен;
  • ГУ “Хмельницкий следственный изолятор” – 14 730 гривен.

Справка Finance.ua:

  • В рамках экспериментального проекта платные камеры ввели в 19 следственных изоляторах, и их количество будет увеличиваться.
  • Чтобы купить сертификат на платную камеру в изоляторах, надо с компьютера или смартфона выбрать изолятор, количество дней заключения и оплатить услугу. Позже надо распечатать сертификат, который поступит на электронную почту.
  • На содержание одной “законсервированной” тюрьмы, которая не используется по назначению, ежегодно уходит более 10 миллионов гривен.
По материалам Finance.UA
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