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Goldman Sachs планирует купить подразделение General Motors по выпуску кредитных карт

Goldman Sachs планирует купить подразделение General Motors по выпуску кредитных карт

Goldman Sachs Group Inc. планирует купить подразделение General Motors Co. (GM), которое занимается выпуском кредитных карт.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Goldman Sachs входит в небольшое число компаний, претендующих на подразделение GM, в портфеле которого кредитные карты с совокупным остатком задолженности по счетам на сумму порядка $3 млрд.

Еще одним претендентом на покупку этого бизнеса является британский банк Barclays.

General Motors Co. планирует найти покупателя для своего подразделения в следующие несколько недель.

Сделка с GM могла бы помочь Goldman Sachs с реализацией амбиций в сфере розничных банковских услуг. В 2016 году финкомпания запустила потребительский онлайн-банк Marcus, который уже выдал кредиты на $7 млрд и к 2025 году рассчитывает достичь уровня в $20 млрд.

В WSJ отмечают, что при отсутствии хорошо известного потребительского бренда и физических офисов, которые могли бы привлекать покупателей, Goldman использует партнерства с известными компаниями.

В прошлом году банк выпустил свою первую кредитную карту в партнерстве с Apple Inc. Совокупный остаток задолженности по счетам Apple Card по данным на 30 июня составлял $2,3 млрд.

Как информируют источники, в Goldman Sachs Group Inc. и Barclays возможность покупки подразделения GM рассматривают как идею использования автомобилей в качестве порталов электронной коммерции. При этом GM также поддерживает эту идею.

GM стала первой из крупных автомобильных компаний, внедривших функции заказа еды, оплаты бензина и бронирования номера в отеле через сенсорные экраны, расположенные на приборной доске ее автомобилей.

По материалам Дело
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