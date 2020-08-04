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Ассоциация застройщиков судится с Минрегионом из-за запрета строить доступное жилье в пригороде

Ассоциация застройщиков судится с Минрегионом из-за запрета строить доступное жилье в пригороде

Окружной административный суд города Киеве открыл производство по иску ОО “Круг украинских строителей” к Минрегиону об отмене пункта Государственных строительных норм, запрещающих высотную застройку в сельских населенных пунктах.

Об этом сообщили в Ассоциации “Кола українських будівельників”, которая подала иск 10 августа.

В иске говорится об отмене п. 6.1.3 ГСН “ограничение высотности застройки в зависимости от количества населения в населенном пункте”. Согласно этой норме, в сельских населенных пунктах численностью жителей свыше 1 тыс. лиц допускается строительство многоквартирных жилых домов высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно).

До 9 этажей можно строить только в городах численностью населения до 50 тыс. человек. Многоквартирные дома до 16 этажей разрешаются в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, а строить выше возможно в городах, где проживает более 100 тысяч человек.

По мнению экспертов КУБ, ограничение высотности застройки 4 этажами в пригородах крупных городов негативно влияет на строительную отрасль. Такие пункты в ГСН могут быть выгодны только крупным застройщикам, которые строят многоэтажки в крупных городах, в частности, в Киеве, и в силу отсутствия конкуренции со стороны многоэтажек в пригородах цены на жилье стабильно высоки и продолжают расти.

Поэтому ГСН в таком виде, считают в КУБ, является дискриминацией среднего класса, и люди в больших городах, особенно молодежь, лишаются возможности покупать доступное и качественное жилье.

Напомним, новые Государственные строительные нормы с включенным пунктом 6.1.3, ограничивающим высотность застройки, вступили в силу в Украине 1 сентября 2018 года.

Как писали СМИ, этот документ мог подписать тогдашний заместитель министра регионального развития и застройщик Лев Парцхаладзе.

Нормы были оспорены застройщиками в судах, поскольку, по мнению многих, Минрегион превысил свои полномочия тем, что включил в ГСН регуляторные нормы. Пока суды рассматривали иски против норм 2018 года, в Минрегионе с 1 декабря 2019 года ввели в действие новые нормы, где остался пункт о высотности застройки.

По материалам РБК-Украина
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