Столичная служба занятости возобновила личный прием граждан

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За первые два дня после возобновления личного приема граждан районные филиалы Киевского городского центра занятости посетили более 1100 человек.
Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.
Зарегистрироваться в службе занятости можно тремя удобными способами:
Во время посещения службы занятости гражданин должен предоставить оригиналы следующих документов:
Директор КГЦЗ отметил, что все безработные, зарегистрированные во время карантина дистанционно (за исключением тех, которые подавали заявления через портал «Дія» с удостоверением квалифицированной электронной подписью), должны при личном посещении службы занятости предоставить оригиналы своих документов.
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“Первые дни приема показали: работа районных филиалов организована четко и слаженно. Нагрузка большая, но специалисты со своими обязанностями справляются. Никаких особых нареканий на деятельность службы от киевлян не зафиксировано. Кроме того, в Киевском городском центре занятости работает справочная линия – 245 -17-17, а в районных филиалах – справочные телефоны специалистов”, – заявил глава КМЦЗ.
Отмечается, что столичная служба занятости возобновила прием граждан 10 августа в соответствии с рекомендациями постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2», согласно которому в городе в Киеве был установлен «зеленый» уровень эпидемической опасности.
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