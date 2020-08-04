0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Столичная служба занятости возобновила личный прием граждан

Столичная служба занятости возобновила личный прием граждан

За первые два дня после возобновления личного приема граждан районные филиалы Киевского городского центра занятости посетили более 1100 человек.

Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Зарегистрироваться в службе занятости можно тремя удобными способами:

  • по электронной почте;
  • с помощью портала «Дія»;
  • лично посетив приглянувшийся районный филиал Киевского городского центра занятости.

Во время посещения службы занятости гражданин должен предоставить оригиналы следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • трудовую книжку (или другой документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости);
  • документ об образовании.

Директор КГЦЗ отметил, что все безработные, зарегистрированные во время карантина дистанционно (за исключением тех, которые подавали заявления через портал «Дія» с удостоверением квалифицированной электронной подписью), должны при личном посещении службы занятости предоставить оригиналы своих документов.

Читайте также: В Украине безработных женщин больше, чем мужчин – Центр занятости

“Первые дни приема показали: работа районных филиалов организована четко и слаженно. Нагрузка большая, но специалисты со своими обязанностями справляются. Никаких особых нареканий на деятельность службы от киевлян не зафиксировано. Кроме того, в Киевском городском центре занятости работает справочная линия – 245 -17-17, а в районных филиалах – справочные телефоны специалистов”, – заявил глава КМЦЗ.

Отмечается, что столичная служба занятости возобновила прием граждан 10 августа в соответствии с рекомендациями постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2», согласно которому в городе в Киеве был установлен «зеленый» уровень эпидемической опасности.

Справка Finance.ua:

  • За период с 12 марта по 11 августа статус безработного получили 25,3 тыс. граждан. Почти 5 тысяч трудоустроились.
  • По состоянию на 11 августа в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 10,3 тыс. актуальных вакансий, поступивших от работодателей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.