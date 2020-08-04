Столичная служба занятости возобновила личный прием граждан

За первые два дня после возобновления личного приема граждан районные филиалы Киевского городского центра занятости посетили более 1100 человек.

Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Зарегистрироваться в службе занятости можно тремя удобными способами:

по электронной почте;

с помощью портала «Дія»;

лично посетив приглянувшийся районный филиал Киевского городского центра занятости.

Во время посещения службы занятости гражданин должен предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

трудовую книжку (или другой документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости);

документ об образовании.

Директор КГЦЗ отметил, что все безработные, зарегистрированные во время карантина дистанционно (за исключением тех, которые подавали заявления через портал «Дія» с удостоверением квалифицированной электронной подписью), должны при личном посещении службы занятости предоставить оригиналы своих документов.

Читайте также: В Украине безработных женщин больше, чем мужчин – Центр занятости

“Первые дни приема показали: работа районных филиалов организована четко и слаженно. Нагрузка большая, но специалисты со своими обязанностями справляются. Никаких особых нареканий на деятельность службы от киевлян не зафиксировано. Кроме того, в Киевском городском центре занятости работает справочная линия – 245 -17-17, а в районных филиалах – справочные телефоны специалистов”, – заявил глава КМЦЗ.

Отмечается, что столичная служба занятости возобновила прием граждан 10 августа в соответствии с рекомендациями постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2», согласно которому в городе в Киеве был установлен «зеленый» уровень эпидемической опасности.

Справка Finance.ua:

За период с 12 марта по 11 августа статус безработного получили 25,3 тыс. граждан. Почти 5 тысяч трудоустроились.

По состоянию на 11 августа в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 10,3 тыс. актуальных вакансий, поступивших от работодателей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.