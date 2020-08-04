Вокруг Киева построят новую объездную дорогу

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В среду, 12 августа, Укравтодор презентовал строительство новой объездной дороги вокруг Киева – КОД.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в FACEBOOK.
“Большое дорожное строительство набирает обороты! Сейчас ремонтные работы ведутся на около 4000 км дорог по всей стране. 1200 км имеют верхний слой. Но чтобы ни говорили добрые люди, строим только запланированное ранее, специально рассказываем о новом масштабном проекте, которому сегодня дали официальный старт. Один из самых амбициозных проектов, который начнется в этом году – строительство новой объездной дороги вокруг Киева – КОД, которую представил сегодня Укравтодор”, – пишет Криклий.
По информации министра, это будет “полукольцо” общей протяженностью почти 150 км, которое соединит быстрым и комфортным маршрутом сразу 5 международных трасс и главные города страны.
КОД будет состоять из 6 участков и соединит автодороги:
По предварительным расчетам, пиковый трафик на отдельных участках дороги составит более 70 тысяч авто в сутки, а суммарный трафик – более 300 тысяч.
Уже объявлен тендер на проектные работы первого участка в 35,2 км между М-06 Киев – Чоп и М-05 Киев – Одесса ориентировочной стоимостью 12 млрд грн.
Также в рамках проекта планируется построить мост длиной 5,9 км с подходами через Днепр.
Нам нужно объединить усилия всех ветвей власти и реализовать этот важнейший проект как для города, так и для Украины.
Инфографика: Мининфраструктуры
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