0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Tesla запустит в Китае услугу автострахования, учитывающую стиль вождения

Tesla запустит в Китае услугу автострахования, учитывающую стиль вождения

В августе прошлого года компания Tesla ввела для жителей Калифорнии возможность застраховать электромобиль фирменной автостраховкой.

Цена вопроса обещала быть на 20-30% ниже, чем у обычных страховых компаний. А всё потому, что электромобили Tesla способны по умолчанию создавать и отправлять данные о профиле вождения каждого водителя, что позволяет точно оценить страховые риски. На днях подобные страховые услуги Tesla начала оказывать в Китае.

Страховая компания Tesla в Китае зарегистрирована шестого августа по адресу, где расположен Шанхайский сборочный завод электрокаров Tesla. Страховщики полностью входят в подразделение Tesla Motors Hong Kong Ltd, а возглавляет их глобальный вице-президент Tesla Чжу Сяотун (Zhu Xiaotong). Добавим, уставной капитал страховой компании составляет 50 млн юаней ($7,2 млн).

В США дальше Калифорнии страховые услуги Tesla пока не развились. Согласно планам руководства компании, в других штатах фирменная услуга автострахования должна появиться до конца текущего года. Эта услуга будет представлять собой «страховые продукты, связанные с автомобильными информационными системами». Все необходимые для расчёта ежемесячных страховых взносов данные будут получены от автомобиля и использованы в профиле вождения водителя для оценки рисков аварий. Вероятно, аналогичная система будет предложена для расчётов страховых взносов китайским владельцам электромобилей Tesla.

Стоит заметить, что это — не уникальное предложение компании. Другие страховщики также используют подобную модель расчёта страховых сумм, но вынуждены устанавливать для получения данных стороннее оборудование. У электромобилей Tesla всё уже установлено. Только подключай.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.