Tesla запустит в Китае услугу автострахования, учитывающую стиль вождения

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В августе прошлого года компания Tesla ввела для жителей Калифорнии возможность застраховать электромобиль фирменной автостраховкой.
Цена вопроса обещала быть на 20-30% ниже, чем у обычных страховых компаний. А всё потому, что электромобили Tesla способны по умолчанию создавать и отправлять данные о профиле вождения каждого водителя, что позволяет точно оценить страховые риски. На днях подобные страховые услуги Tesla начала оказывать в Китае.
Страховая компания Tesla в Китае зарегистрирована шестого августа по адресу, где расположен Шанхайский сборочный завод электрокаров Tesla. Страховщики полностью входят в подразделение Tesla Motors Hong Kong Ltd, а возглавляет их глобальный вице-президент Tesla Чжу Сяотун (Zhu Xiaotong). Добавим, уставной капитал страховой компании составляет 50 млн юаней ($7,2 млн).
В США дальше Калифорнии страховые услуги Tesla пока не развились. Согласно планам руководства компании, в других штатах фирменная услуга автострахования должна появиться до конца текущего года. Эта услуга будет представлять собой «страховые продукты, связанные с автомобильными информационными системами». Все необходимые для расчёта ежемесячных страховых взносов данные будут получены от автомобиля и использованы в профиле вождения водителя для оценки рисков аварий. Вероятно, аналогичная система будет предложена для расчётов страховых взносов китайским владельцам электромобилей Tesla.
Стоит заметить, что это — не уникальное предложение компании. Другие страховщики также используют подобную модель расчёта страховых сумм, но вынуждены устанавливать для получения данных стороннее оборудование. У электромобилей Tesla всё уже установлено. Только подключай.
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