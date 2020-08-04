В Укрзализныце заработала система скидок для путешествующих на Интерсити+

В Укрзализныце заработала программа лояльности для тех, кто покупает билеты на Интерсити+ заблаговременно. Так, получить скидку можно от 40 до 10% от стоимости билета.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в FACEBOOK.

“Покупка билетов на поезд заблаговременно позволит пассажирам экономить”, – сообщает Криклий.

Укрзализныця в начале сезона начала продажи билетов за 90 дней до даты поездки.

Теперь для путешествующих запустили программу лояльности Интерсити+:

до 40% стоимости билета можно сэкономить, приобретя проездной документ за 90-30 дней до даты отправления поезда;

10% – сэкономить, купив билет за 24-15 суток.

Скидка распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+.

Ранее Finance.ua сообщал о том, что с 7 августа 2020 г. в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.



Инфографика: Мининфраструктуры

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