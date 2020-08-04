В Украине введут новые правила пользования общественным транспортом

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Министерство инфраструктуры подготовило законопроект об общественно важных услугах по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
“Украинцам нужен качественный, безопасный и экологичный городской транспорт, который был бы удобен для каждого, в том числе для маломобильных групп населения. Поэтому мы разработали соответствующий законопроект, который устанавливает равноправный доступ к услугам инфраструктуры. Его принятие – это также одно из условий выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Законопроект уже обнародован на сайте Мининфраструктуры для обсуждения и дополнения всеми желающими”, – пояснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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Законопроект призван решить проблемы с нехваткой современных автобусов средней и большой пассажировместимости, несоблюдением графика движения общественного транспорта и ряд других вопросов.
Что предусматривает законопроект?
Инфографика: Мининфраструктуры
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