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В Украине введут новые правила пользования общественным транспортом

В Украине введут новые правила пользования общественным транспортом

Министерство инфраструктуры подготовило законопроект об общественно важных услугах по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Украинцам нужен качественный, безопасный и экологичный городской транспорт, который был бы удобен для каждого, в том числе для маломобильных групп населения. Поэтому мы разработали соответствующий законопроект, который устанавливает равноправный доступ к услугам инфраструктуры. Его принятие – это также одно из условий выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Законопроект уже обнародован на сайте Мининфраструктуры для обсуждения и дополнения всеми желающими”, – пояснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Законопроект призван решить проблемы с нехваткой современных автобусов средней и большой пассажировместимости, несоблюдением графика движения общественного транспорта и ряд других вопросов.

Что предусматривает законопроект?

  • принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры;
  • за организацию пассажирских перевозок в пределах района будет отвечать облгосадминистрация или объединенная территориальная община;
  • пассажиров будут перевозить по автомобильным маршрутам, линиям, маршрутам городского электрического транспорта;
  • организация перевозок будет проводиться путем заказа транспортных услуг по закону о публичных закупках;
  • внедрение системы получения оплаты за такие услуги и финансового возмещения, выплачиваемого перевозчикам;
  • ликвидацию дискриминации пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
  • поддержку экологичного транспорта.


Инфографика: Мининфраструктуры

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По материалам Finance.UA
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