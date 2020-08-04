0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Власти США закупят вакцину от коронавируса на $1,5 млрд

Власти США закупят вакцину от коронавируса на $1,5 млрд

Администрация США заключила контракт с американской биотехнологической компанией Moderna Inc. о закупке 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса за более чем $1,5 млрд.

Об этом сообщила Moderna.

Вакцины будут предоставляться пациентам в США бесплатно, правительство получит возможность дополнительно приобрести еще 400 млн доз.

Вакцина Moderna находится на одной из самых продвинутых стадий разработки. Сейчас проводятся ее испытания на позднем этапе с участием 30 000 пациентов.

Moderna получила государственное финансирование в размере около $950 млн на разработку и тестирование вакцины, созданной совместно с Национальным институтом здравоохранения США.

Moderna планирует производить не менее 500 млн доз в год начиная с 2021 года, при этом максимальный объем может достичь одного миллиарда.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.