Власти США закупят вакцину от коронавируса на $1,5 млрд

Администрация США заключила контракт с американской биотехнологической компанией Moderna Inc. о закупке 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса за более чем $1,5 млрд.

Об этом сообщила Moderna.

Вакцины будут предоставляться пациентам в США бесплатно, правительство получит возможность дополнительно приобрести еще 400 млн доз.

Вакцина Moderna находится на одной из самых продвинутых стадий разработки. Сейчас проводятся ее испытания на позднем этапе с участием 30 000 пациентов.

Moderna получила государственное финансирование в размере около $950 млн на разработку и тестирование вакцины, созданной совместно с Национальным институтом здравоохранения США.

Moderna планирует производить не менее 500 млн доз в год начиная с 2021 года, при этом максимальный объем может достичь одного миллиарда.