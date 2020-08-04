Власти США закупят вакцину от коронавируса на $1,5 млрд

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Администрация США заключила контракт с американской биотехнологической компанией Moderna Inc. о закупке 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса за более чем $1,5 млрд.
Об этом сообщила Moderna.
Вакцины будут предоставляться пациентам в США бесплатно, правительство получит возможность дополнительно приобрести еще 400 млн доз.
Вакцина Moderna находится на одной из самых продвинутых стадий разработки. Сейчас проводятся ее испытания на позднем этапе с участием 30 000 пациентов.
Moderna получила государственное финансирование в размере около $950 млн на разработку и тестирование вакцины, созданной совместно с Национальным институтом здравоохранения США.
Moderna планирует производить не менее 500 млн доз в год начиная с 2021 года, при этом максимальный объем может достичь одного миллиарда.
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