Криклий рассказал, на каком этапе находится создание государственной авиакомпании

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии. По его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

“В любом случае, эту компанию нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии. Сама по себе авиакомпания, наверное, не интересна. Но компания, которая подвязана к аэропортам, хабам и развивает транзитную модель – это становится интереснее.

Авиакомпания, которая на внутренние перевозки загружает заказами то же предприятие “Антонов” – это еще более интересно. Потому что когда на выставку Ле-Бурже приезжает наш “Антонов” и говорит: “Берите пассажирский самолет “Антонов”, первый вопрос, который там задают: “А они летают на ваших авиарейсах внутренних?” – “Нет”. О чем дальше говорить?”, – рассказал министр.

“Будет здорово, если мы сможем “Антонов” вывести на другой уровень, потому что сейчас они производят немного, а в основном занимаются грузоперевозками, благодаря чему и держатся на плаву”, – добавил он.

По его словам, сейчас Мининфраструктуры занимается авиастратегией и в ближайшее время начнет “очень активно с крупными консалтинговыми компаниями продвигать этот процесс”.