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Криклий рассказал, на каком этапе находится создание государственной авиакомпании

Криклий рассказал, на каком этапе находится создание государственной авиакомпании

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии. По его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

“В любом случае, эту компанию нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии. Сама по себе авиакомпания, наверное, не интересна. Но компания, которая подвязана к аэропортам, хабам и развивает транзитную модель – это становится интереснее.

Авиакомпания, которая на внутренние перевозки загружает заказами то же предприятие “Антонов” – это еще более интересно. Потому что когда на выставку Ле-Бурже приезжает наш “Антонов” и говорит: “Берите пассажирский самолет “Антонов”, первый вопрос, который там задают: “А они летают на ваших авиарейсах внутренних?” – “Нет”. О чем дальше говорить?”, – рассказал министр.

“Будет здорово, если мы сможем “Антонов” вывести на другой уровень, потому что сейчас они производят немного, а в основном занимаются грузоперевозками, благодаря чему и держатся на плаву”, – добавил он.

По его словам, сейчас Мининфраструктуры занимается авиастратегией и в ближайшее время начнет “очень активно с крупными консалтинговыми компаниями продвигать этот процесс”.

“Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы”, – отметил Криклий.

Справка Finance.ua:

  • 22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, у которой будет украинский авиапарк.
  • В Офисе президента ведут подсчеты, во сколько обойдется создание новой государственной авиакомпании.
По материалам Економічна Правда
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