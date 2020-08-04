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Долги за газ предлагают списать: так можно сохранить 100 тыс. рабочих мест

Долги за газ предлагают списать: так можно сохранить 100 тыс. рабочих мест

Системное и взвешенное решение долгового кризиса, предложенное в законопроекте №3800-1, позволит финансово оздоровить сотни предприятий теплокоммунэнерго государственной и коммунальной собственности и сохранить около 100 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в Федерации работодателей Украины.

Организация совместно с Ассоциациями городов Украины, Укртеплокоммунэнерго и УкрТЭЦ предлагают в начале сентября провести общественные слушания законопроекта №3800-1 и ускорить его вынесение на утверждение Верховной Радой.

Там подчеркивают, что на 1 августа 2020 года взаимные неплатежи за газ между всеми участниками рынка газа превысили 114 млрд грн. Более половины из них приходится на предприятия теплокоммунэнерго государственной и коммунальной собственности.

Масштабный долговой кризис спровоцирован дискриминационными регуляторными решениями органов государственной власти, принятыми в течение последних пяти лет.

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“Сейчас ситуация осложнилась тем, что средства, полученные от населения за предоставленные услуги, тут же списывают на погашение долгов за газ. В то время как тарифы на тепло ниже себестоимости, поэтому средств не хватает на ремонты, необходимые перед отопительным периодом. И в это же время Нафтогаз выставляет пени и штрафы за прошлые долги – но нам запрещено применять такие санкции к неплательщикам”, – сказал глава профильной ассоциации.

По мнению участников круглого стола, искусственно созданная задолженность за газ может дестабилизировать работу теплокоммунэнерго и рынка газа как в случае роста цен на газ, ожидаемого с началом отопительного периода, так и в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID19. Они отметили, что нельзя выставлять такие долги за газ для погашения за счет обычных потребителей.

“Украинцы не должны платить из своего кармана за просчеты и ошибки органов власти, из-за которых возникла задолженность”, – отметил эксперт.

“Есть комплексное и прозрачное решение проблемы, предложенное авторами законопроекта о списании искусственных долгов за газ. Таким образом области финансово оздоровятся, что станет первым шагом к улучшению их инвестиционной привлекательности и сохранению рабочих мест – а здесь занято 100 тысяч специалистов”, – сказал представитель ФРУ.

По материалам Build Portal
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