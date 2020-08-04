В ГНС заявили, что программное обеспечение РРО является революцией в сфере расчетов

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С 1 августа в Украине введены регистраторы расчетных операций, которые представляют собой способ фиксации товарооборота, альтернативный кассовому аппарату. В Государственной налоговой службе считают, что данные регистраторы совершили революционный переворот в сфере расчетов.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также пресс-служба процитировала слова главы ГНС Алексея Любченко. который считает, что регистраторы помогли увеличить доход от сбора налогов после введения РРО.
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“У нас сегодня, так сказать, 300 тысяч мест, которые могут пробить чек. Мы рассчитываем, что через программные РРО будет пробиваться до 800 тысяч. А дальше картинка выглядит таким образом. У нас месячная касса – 110 миллиардов, это весь совокупный чек по стране, все, что мы получили на кассе. Я точно знаю, что 150 миллиардов гривен еще где-то есть. Вот, как и НДС, резерв”, – рассказал Любченко.
Любченко отметил, что финансы могли “зависнуть” на рынках, в местах, где не пробивают чеки. Кроме того, такой минимум вращается там, где используют ФЛП в схемах по уменьшению налоговых обязательств.
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