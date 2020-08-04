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Xiaomi представила телевизор с прозрачным дисплеем (фото, видео)

Xiaomi представила телевизор с прозрачным дисплеем (фото, видео)

Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV Lux Transparent Edition с прозрачным дисплеем.

Об этом сообщает Gadgets 360.

Телевизор Mi TV Lux Transparent Edition имеет прозрачный экран из органическим светодиодом в 139,7 см. Его разрешение составляет 1920 х 1080 пикселей. Время отклика матрицы: 1 мс, а динамическая контрастность экрана составляет 150000:1.

Отмечается, что цветовое покрытие достигает 93% от стандарта DCI-P3.

Устройство поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Общий вес телевизора – 24,96 кг, а его толщина – всего 5,7 мм.


Фото: Gadgets 360

Стоимость Mi TV Lux Transparent Edition составляет около 7200 долларов США. Устройства появятся в продаже на территории Китая уже 16 августа.

По материалам УКРИНФОРМ
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