Xiaomi представила телевизор с прозрачным дисплеем (фото, видео)

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Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV Lux Transparent Edition с прозрачным дисплеем.
Об этом сообщает Gadgets 360.
Телевизор Mi TV Lux Transparent Edition имеет прозрачный экран из органическим светодиодом в 139,7 см. Его разрешение составляет 1920 х 1080 пикселей. Время отклика матрицы: 1 мс, а динамическая контрастность экрана составляет 150000:1.
Отмечается, что цветовое покрытие достигает 93% от стандарта DCI-P3.
Устройство поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Общий вес телевизора – 24,96 кг, а его толщина – всего 5,7 мм.
Фото: Gadgets 360
Стоимость Mi TV Lux Transparent Edition составляет около 7200 долларов США. Устройства появятся в продаже на территории Китая уже 16 августа.
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