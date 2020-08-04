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Канарские острова ввели бесплатное страхование от COVID-19 для туристов

Канарские острова ввели бесплатное страхование от COVID-19 для туристов

Канарские острова ввели расширенную страховку, которая покрывает большинство ситуаций, связанных с COVID-19. Для туристов она будет бесплатной и будет действовать 12 месяцев.

Полис будет покрывать расходы на лечение, пребывание в карантине и медицинскую репатриацию, если во время путешествия у туриста обнаружили коронавирус.

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Канарские острова на сегодня являются одним из самых безопасных мест в мире по количеству больных COVID-19.

Правительство надеется, что бесплатное страхование только подтвердит этот статус, привлечет туристов и даст им ощущение спокойствия во время отдыха на Канарских островах.

По состоянию на 10 августа посещать Канарские острова могут жители стран ЕС, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Южной Кореи и Японии.

По материалам Locwost.UA
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