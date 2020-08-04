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Tesla проведет сплит акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов

Tesla проведет сплит акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов

Американский производитель электромобилей Tesla проведет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1.

Об этом компания сообщила 11 августа на своем сайте.

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Каждый акционер из реестра на 21 августа 2020 года получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую бумагу компании после закрытия рынка в пятницу, 28 августа.

Сплит акций сделает их более доступными для инвесторов. На закрытии торгов 11 августа они торговались по $1374 за акцию. Информация о предстоящем сплите появилась уже после закрытия торгов и привела к росту стоимости акций на 6,46%.

В последние месяцы акции Tesla резко подорожали. Ее рыночная капитализация взлетела до $256 млрд. По этому показателю Tesla обогнала Ford Motor и Toyota Motor.

В июле о сплите акций из расчета 4:1 объявила компания Apple. Сплит не изменяет стоимость компании, хотя обычно способствует краткосрочному росту цены акций.

По материалам НВ
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