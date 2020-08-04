Tesla проведет сплит акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов

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Американский производитель электромобилей Tesla проведет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1.
Об этом компания сообщила 11 августа на своем сайте.
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Каждый акционер из реестра на 21 августа 2020 года получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую бумагу компании после закрытия рынка в пятницу, 28 августа.
Сплит акций сделает их более доступными для инвесторов. На закрытии торгов 11 августа они торговались по $1374 за акцию. Информация о предстоящем сплите появилась уже после закрытия торгов и привела к росту стоимости акций на 6,46%.
В последние месяцы акции Tesla резко подорожали. Ее рыночная капитализация взлетела до $256 млрд. По этому показателю Tesla обогнала Ford Motor и Toyota Motor.
В июле о сплите акций из расчета 4:1 объявила компания Apple. Сплит не изменяет стоимость компании, хотя обычно способствует краткосрочному росту цены акций.
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