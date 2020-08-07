Газсбыты рассказали о проблемах открытия рынка газа для населения

Население не представляет, как работает рынок природного газа, его открытие готовили в спешке, и это грозит в будущем судебными исками.
Об этом рассказала директор ООО “Закарпатгазсбыт” Виктория Томинец.
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По ее словам, рынок природного газа, открытый еще 5 лет назад для предприятий, требовал соответствующей подготовки и при запуске для рядовых украинцев. Однако какие-то действия в этом направлении были сделаны только 1,5 года назад, а в последний месяц все необходимые нормативные документы принимались в спешке.
“Закон о рынке природного газа поставил задачи сформировать за 5 лет инструменты, которые подвели бы к тому моменту, что такие механизмы будут сформированы… И чтобы на этот рынок газа для населения… захотели выйти те поставщики, которые за пять лет сформировались на рынке для юридических лиц… К сожалению, можно констатировать, что 3,5 года были потеряны… Последний год-полтора начались определенные изменения – монетизация субсидий и определенные рыночные механизмы формирования цены”, – рассказывает Томинец.
7 важных механизмов рынка так и не были сформированы за весь этот период, и только в последний месяц перед открытием были предприняты конкретные шаги, что может привести в будущем к судебным спорам. Кроме того, был проигнорирован опыт открытия рынка электроэнергии. В подтверждение Томинец приводит практику работы рынка газа для населения в Словакии, Венгрии, Австрии.
“Попытки догнать пять предыдущих лет не приведут ни к чему хорошему. А нужно сказать, что все-таки за всем этим стоит население… Если юридические лица десятилетиями понимали, что такое лимит, что такое заказ месячного, годового, квартального, суточного объема газа, то население вообще такого понятия не имеет”, – говорит Томинец.
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