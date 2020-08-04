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Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах

Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах

Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на провоз ручной клади на рейсах в страну.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на поступивший циркуляр ведомства.

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Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением:

  • женских сумочек;
  • мужских портфелей;
  • чехлов и сумок для ноутбуков;
  • детских сумок;
  • приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров;
  • привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и т. п) вещей;
  • сумок дипломатических курьеров;
  • драгоценных камней и образцов золота.

Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру можно сравнить с женскими сумочками.

В Турции ограничения объяснили необходимостью “поддерживать социальную дистанцию между пассажирами во время посадки и высадки, а также, чтобы бортпроводникам не приходилось прикасаться к багажу”.

По материалам Корреспондент.net
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