Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах

Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на провоз ручной клади на рейсах в страну.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на поступивший циркуляр ведомства.

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Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением:

женских сумочек;

мужских портфелей;

чехлов и сумок для ноутбуков;

детских сумок;

приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров;

привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и т. п) вещей;

сумок дипломатических курьеров;

драгоценных камней и образцов золота.

Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру можно сравнить с женскими сумочками.

В Турции ограничения объяснили необходимостью “поддерживать социальную дистанцию между пассажирами во время посадки и высадки, а также, чтобы бортпроводникам не приходилось прикасаться к багажу”.