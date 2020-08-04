Межбанк: 4 основных фактора будут отвечать за настроения участников

В среду на валютном рынке четыре основных фактора будут влиять на поведение и настроение участников торгов.

1. Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на 10,1 млрд гривен, в том числе валютных на $189,8 млн и гривневых – почти на 4,88 млрд гривен. Сегодня покупатели должны перечислить в бюджет эту сумму, что отразится на состоянии как ресурсного, так и опосредованно валютного рынков;

2. Хозяйственная деятельность предприятий. Несмотря на сезон летних отпусков – клиенты должны обеспечивать свою текущую деятельность, оплачивать сырье и материалы, а также им скоро предстоят авансовые расчеты с персоналом за первую половину августа и бюджетные платежи. Дефицит гривны у компаний-экспортеров на фоне постепенно снижающихся котировок межбанка – стимулирует активную продажу ими валютной выручки для финансирования своих текущих гривневых затрат;

3. Поведение нерезидентов и крупных игроков рынка. Иностранцы продолжают выходить из украинских гривневых облигаций и постепенно выкупают на межбанке необходимые им объемы валюты, но продолжат это делать небольшими траншами, чтобы “не взрывать” котировки в течение дня. А малообъемный летний межбанк приводит к тому, что любые выходы крупных клиентов с покупкой /продажей валюты от $10-15 млн способен полностью менять курсовой тренд на торгах. В среду межбанк останется полностью зависим от курсовых задач крупных клиентов.

4. Поведение спекулянтов, интервенции НБУ и состояние наличного рынка.

Спекулянты продолжат зарабатывать в основном в формате “в две стороны” и за счет разницы наличного и безналичного курсов, но при выходе на торги крупных игроков будут пытаться раскачать котировки в течение сессии.

Нацбанк выходил на торги в понедельник -вторник с покупкой небольших объемов излишка доллара и этим поддерживал его курс от более серьезного проседания с целью в 27,50 гривен за доллар. НБУ и сегодня при благоприятной ситуации постарается пополнить резервы, что будет сдерживать давление на курс.

Наличный рынок останется заложником поведения межбанка и свои ценники будет выставлять оглядываясь на котировки безналичной валюты. Своей игры “на повышение” или “на понижение” сейчас владельцы обменок вести не будут, а продолжат работать в формате “ с оборота” со спредом между покупкой продажей по доллару в 15-20 копеек и по евро – в 20-30 копеек.

С учетом всех вышеописанных факторов мы прогнозируем объем операций на межбанке в среду в пределах до $ 220 млн при совершении до 610-650 сделок.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 12 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,48 – 27,75 гривен, евро – коридор 32,10 – 32,66 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,58 / 27,60

евро – 32,49 / 32,52

российский рубль – 0,3773 / 0,3777

Курсы валют на Межбанке

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