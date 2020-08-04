«Доступное жилье»: как получить софинансирование на приобретение жилья в Киеве

В столичном бюджете для реализации программы «Доступное жилье» предусмотрено 208,5 млн грн. Более того, программой в Киеве могут воспользоваться все льготные категории.

Об этом рассказали в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА.

«Доступное жилье» – это программа КГГА, предусматривающая софинансирование от государства на приобретение жилья в Киеве.

Условия программы:

бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях;

согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50% фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий – 30%.

Ранее программой пользовались только граждане, имеющие статус лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), а отныне программа стала доступной для всех льготных категорий.

Как принять участие в программе:

лиц, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров.

чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).

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