Криклий рассказал, продолжит ли "Укрзализныця" сотрудничество с немецкой Deutsche Bahn

“Укрзализныця” будет возвращаться к идее сотрудничества и консалтинга с немецкой Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЭП.

“К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в “Укрзализныце” нехватка ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут либо министерство, либо “Укрзализныцю”, либо обоих.

Читайте также: Укрзализныця создаст филиал, который будет руководить вокзалами

Поэтому эти трансформационные вещи важны, но Сначала мы спасаем человека, а потом улучшаем его состояние”, – подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

5 февраля “Укрзализныця” и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества по развитию АО «Укрзализныця».

В тексте меморандума речь шла о том, что целью документа является «определение основ запланированного стратегического сотрудничества между сторонами, а также внедрение процедуры взаимодействия относительно заключения договора о сотрудничестве».

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что немецкая компания Deutsche Bahn будет предоставлять поддержку в управлении АО “Укрзализныця” с 1 января 2021 года.

Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB планировался на 10 лет.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫