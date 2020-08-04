Криклий рассказал, продолжит ли "Укрзализныця" сотрудничество с немецкой Deutsche Bahn

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“Укрзализныця” будет возвращаться к идее сотрудничества и консалтинга с немецкой Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЭП.
“К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в “Укрзализныце” нехватка ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут либо министерство, либо “Укрзализныцю”, либо обоих.
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Поэтому эти трансформационные вещи важны, но Сначала мы спасаем человека, а потом улучшаем его состояние”, – подчеркнул министр.
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