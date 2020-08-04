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Криклий рассказал, продолжит ли "Укрзализныця" сотрудничество с немецкой Deutsche Bahn

Криклий рассказал, продолжит ли "Укрзализныця" сотрудничество с немецкой Deutsche Bahn

“Укрзализныця” будет возвращаться к идее сотрудничества и консалтинга с немецкой Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЭП.

“К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в “Укрзализныце” нехватка ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут либо министерство, либо “Укрзализныцю”, либо обоих.

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Поэтому эти трансформационные вещи важны, но Сначала мы спасаем человека, а потом улучшаем его состояние”, – подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

  • 5 февраля “Укрзализныця” и Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества по развитию АО «Укрзализныця».
  • В тексте меморандума речь шла о том, что целью документа является «определение основ запланированного стратегического сотрудничества между сторонами, а также внедрение процедуры взаимодействия относительно заключения договора о сотрудничестве».
  • Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что немецкая компания Deutsche Bahn будет предоставлять поддержку в управлении АО “Укрзализныця” с 1 января 2021 года.
  • Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB планировался на 10 лет.

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По материалам Економічна Правда
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