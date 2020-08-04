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АМКУ оштрафовал Укрзализныцю и еще четыре компании на 1 млн грн

АМКУ оштрафовал Укрзализныцю и еще четыре компании на 1 млн грн

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовала пять компаний на общую сумму более 1 млн грн за неподачу, предоставление не в полном объеме или предоставление недостоверной информации в рамках расследований нарушений конкурентного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Одно из нарушений касалось предоставления недостоверной информации во время подачи заявления о концентрации. Среди штрафников оказалась и “Укрзализныця”. Все компании обязаны уплатить штрафы в двухмесячный срок со дня получения решения.

В АМКУ обнародовали список нарушителей:

  • холдинг “Комплекс Агромарс” – 500 тыс. грн;
  • “Укрзализныця” – два штрафа на сумму 217,6 тыс. грн;
  • компания Kagerdreef B.V. (Амстердам, Нидерланды) – 136 тыс. грн;
  • агрохолдинг “Авангард” – 108,8 тыс. грн;
  • компания “Трайгон Фарминг Харьков” – 54,4 тыс. грн.

При определении размера штрафов в АМКУ учитывали ряд фактов. Смягчающими считались случаи, в которых компании самостоятельно выявляли и устраняли нарушения. При этом отягчающими обстоятельствами являлся отказ от сотрудничества, противодействие комитету и попытки скрыть нарушения.

В работе Антимонопольного комитета требование о предоставлении информации является одним из ключевых инструментов, без которого невозможно провести качественное расследование, сказано в сообщении.

Согласно закону об АМКУ, госорган имеет право требовать от субъектов хозяйствования информацию с ограниченным доступом.

При этом в законе Украины о защите экономической конкуренции непредоставление АМКУ информации в установленные сроки и подача в неполном объеме влекут за собой штрафные санкции в размере до 1% от дохода (выручки) субъекта за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

По материалам УБР
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