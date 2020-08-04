Небанковский финансовый сектор - перспективная ниша для представителей малого и среднего бизнеса

Сергей Позняк – владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial Украина и соинвестор проекта Бизнес 100. Финанасовий и инвестиционный эксперт с 20 летним опытом. Основатель компаний Finstream и Cronvest – лидеров в сегменте альтернативных финансовых учреждений, имеющих опыт импакт-инвестиций.

О перспективах развития в Украине небанковского финсектора и о том, что это принесет бизнесу, стране и каждому украинцу рассказал владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial, спикер Форума «МСП Перезагрузка 2020» Сергей Позняк.

Ниша небанковского финансового сектора, вопреки дефициту кредитных ресурсов для украинской экономики и граждан, практически пуста. Но при подготовке качественной законодательной базы и развитии небанковского финсектора откроются возможности привлечения финансирования для малого и среднего бизнеса в размерах до 200 млрд грн. Итак, что же такое небанковский финансовый сектор и как он может повлиять на экономику и финансовое положение каждого украинца?

В условиях кризиса и пандемии — это фактически единственная возможность для предпринимателей развиваться и расширяться. Иностранные инвесторы не готовы идти на помощь украинским предпринимателям. Сегодня каждый сам за себя, и приняв это, мы поймем, что выход есть, и инвестор в нашей стране тоже имеется. Им может стать каждый из нас.

Мы много слышим о развитии экономики. Но понять реальные достижения можно ответив на два простых вопроса. Есть ли у людей деньги на приобретение тех или иных товаров? Может ли бизнес получить доступ к капиталу, чтобы эффективно инвестировать?

Про деньги и кредиты

А теперь обо всем по порядку. Деньги у украинцев есть. Удивлены? Да, они редко выпускают их в реальный сектор экономики, отказывая себе во всевозможных благах. А между тем, эксперты оценивают сбережения украинцев минимум в 300-500 млрд гривен. Этот огромный капитал, что называется, «зашит в матрасы». Сбережения не используются для создания добавленной стоимости, не работают на экономику и со временем обесцениваются.

Хранить деньги «под подушкой» вместо финансовых учреждений люди предпочитают из-за недоверия к национальной банковской системе как таковой, которая резко возросла после ее «очистки» в 2014-2016 годах. Все помнят, как банки ликвидировали буквально со скоростью света. Вместе с ними пропадали и деньги на счетах юридических и физических лиц. Практически 100 коммерческих финучреждений, среди которых были и системообразующие банки, исчезло. Этот процесс повлек за собой круговорот взаимных неплатежей. Одни не могли рассчитаться за поставленные товары и услуги, вторые оказались не в силах погасить долговые обязательства.

И вот мы подошли ко второму вопросу – имеет ли малый и средний бизнес возможность кредитоваться в наших банках. Первый нюанс – а рискнет ли? Непродуманное реформирование банковской системы повлекло за собой несколько волн банкротств предпринимателей. Да и число переживших 2014-2016 года финучреждений не покрывает всех потребностей экономики – они физически не способны стать драйвером ускорения экономического роста.

Второй нюанс – это стоимость кредитов. Она чрезвычайно высока, даже вопреки тому, что Национальный банк за последние полтора года несколько раз снижал учетную ставку. Украине все еще далеко до развитых рынков в части стоимости кредитных ресурсов. Для понимания ситуации, в сегодняшней Польше базовая ставка регулятора составляет 0,1%, в США – 0-0,25%. В Японии и Швейцарии ставки и вовсе отрицательные – минус 0,1% и минус 0,75% соответственно. Говорить об экономическом чуде при действующей стоимости кредитов в Украине не приходится, не говоря уже о доверии предпринимателей к самой банковской сфере.

Так мы получаем замкнутый круг, образно выражаясь, некое вновь образующееся болото. И чтобы водоем не погиб, в нем необходимо возобновить проточность, создать некое движение. В случае с экономикой то же самое. Появление в ней позитивной динамики напрямую зависит от спроса и предложения. Первый необходимо активизировать, а вот второе создать.

Выиграют все

Здесь мы приходим к тому, что финансовая система страны должна стать конкурентной. Ведь именно из-за дисбаланса между банковским и небанковским сектором мы сегодня имеем дорогой и малодоступный кредитный ресурс. И это в то время, когда в мире половина финансового сектора представлена именно небанковскими учреждениями. Это и пенсионные фонды, и инвестиционные фонды, и компании по управлению активами, и страховые компании, и многое другое.

Именно небанковский финсектор может предоставить малому и среднему бизнесу инвестиции в нужном объеме, в нужные сроки и на приемлемых условиях. Главное преимущество — это индивидуальный подход в формировании адаптивных графиков как погашения кредита, так и получения траншей финансирования. На втором месте, конечно же, скорость принятия решения и получения средств, которая у компетентных небанковских финучреждений не превышает 2-3-х дней. И все это на стабильных условиях, невзирая ни на какие кризисы.

Развитие небанковских финучреждений в нашем государстве приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов для бизнеса. Рыночная конкуренция и повышения доверия всех заинтересованных сторон станет базисом для удешевления кредитов. Речь о доверии как со стороны внутреннего инвестора – населения, у которого сбережения, как мы указывали выше, «зашиты в матрацы». Так и со стороны крупных международных финансовых институций, готовых фондировать профильные локальные финучреждения для кредитования малого и среднего бизнеса, которым зачастую недоступны банковские ресурсы.

Создание конкурентного финансового рынка с широким небанковским сектором позволит предпринимателям получать доступные кредиты для производства товаров и услуг, а украинцам – для их потребления. Выиграют от этого однозначно все – и граждане, и бизнес, и государство.

Все это, надеюсь, ждет нас в будущем. А о том, как малому и среднему бизнесу получить финансирование уже сегодня – подробно поговорим 4 сентября на Форуме «МСП Перезагрузка 2020» в инновационном парке UNIT.City.

Узнать больше о Форуме МСП «Перезагрузка 2020» и стать его участником можно перейдя по ссылке.