"Укрзализныця" запустит дополнительную пару скоростных поездов Интерсити+ ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости из Киева в Харьков и обратно будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов Интерсити+.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда №724 Киев – Харьков и №723 Харьков – Киев на 21, 22 и 24 августа.

График:

21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити+ № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) и Полтава-Киевская (16:32-16:34);

Скоростной поезд Интерсити+ № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) и Дарница (17:40-17:42).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн продажи.

Ранее Finance.ua сообщал о том, что с 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.

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