"Укрзализныця" запустит дополнительную пару скоростных поездов Интерсити+ ко Дню Независимости

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Ко Дню Независимости из Киева в Харьков и обратно будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов Интерсити+.
Об этом сообщается на сайте УЗ.
Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда №724 Киев – Харьков и №723 Харьков – Киев на 21, 22 и 24 августа.
График:
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн продажи.
Ранее Finance.ua сообщал о том, что с 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерацией, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.
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