КГГА планирует выкупить земельный участок возле парка Малышко у владельца скандального объекта

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Киевские власти намерены выкупить земельный участок возле парка Малышко у компании-застройщика, которая под видом “благоустройства территории” оградила участок забором для строительства многофункционального центра.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно сообщению, Комиссия по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, рассматривает вопрос выкупа земельного участка возле парка Малышко в Днепровском районе у компании-землепользователя.
По словам председателя Комиссии Владимира Бондаренко, компания-землепользователь оградила участок забором сначала под видом “благоустройства территории”, а затем вывесила строительный паспорт на строительство многофункционального центра.
“По проспекту Броварскому в Днепровском районе города Киева по поручению Виталия Кличко Департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации аннулирована контрольная карта на временное нарушение благоустройства в 2014 году”, – цитирует пресс-служба слова Бондаренко.
Вместо этого, отметил Бондаренко, власти выдали предписание на демонтаж забора в парке.
“В случае отказа компании-землепользователя, демонтаж может быть произведен силами коммунального предприятия “Киевблагоустройство” по истечении трехдневного срока”, – подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, Бондаренко сообщил о “привлечении неизвестных молодых людей спортивного телосложения” для противостояния с жителями и осудил их действия.
“Хочу отметить, что любая застройка, которая начиналась с противостояния с жителями – не завершалась ничем положительным для застройщика”, – отметил он.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что Киевский городской совет продал указанный земельный участок площадью 0,49 га в частную собственность в 2009 году. В 2010 году он дважды менял владельцев.
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