Бизнесу позволят избрать систему налогообложения сразу при регистрации

Непосредственно в ходе регистрации бизнеса предпринимателям планируют предоставить возможность выбирать систему налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Такое нововведение начнет действовать с 17 августа 2020 года после внедрения обновленного программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Что это значит:

планируется ввести возможность избрания упрощенной системы налогообложения и/или добровольной регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и/или включения в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;

для этого бизнесмены будут заполнять соответствующие страницы заявлений в системе государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Справка Finance.ua:

Напомним, Минюст готовится к запуску нового ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

В связи с этим с 7 до 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый и доступ регистраторов к ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать. Документы на регистрацию не принимаются с 00 часов 05 августа, а документы, поданные до этого момента, должны быть обработаны до 18 часов 7 августа.