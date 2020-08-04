"Северный поток-2" могут не достроить, - немецкий партнер Газпрома

Газопровод “Северный поток-2” может быть построен позже или вовсе остаться недостроенным. Об этом говорится в отчете финансового партнера Газпрома, компании Uniper.

Причиной остановки проекта могут стать новые санкции США, так как они значительно увеличивают риски строительства. Uniper готовится к убыткам.

“По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта “Северный поток-2”, вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода растет”, – отмечается в отчете.

Если же “Северный поток-2” приостановят, то компания уменьшит размер кредита, который выдала на его строительство. Также Uniper потеряет начисленные по займу проценты. К слову, в мае 2019 года компания выдала для проекта 700 миллионов евро, в общем запланировали 950 миллионов.

Справка Finance.ua:

Россия начала строить газопровод “Северный поток-2” еще в 2015 году. Он будет проходить через Балтийское море в Германию, в обход Украины.

Строительство проекта завершено на 90%. Однако РФ не может его закончить из-за санкций США против фирм, участвующих в строительстве.