Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За неделю с 31 июля по 6 августа 2020 года в общий перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права аренды на которые предлагаются к продаже на земельных торгах в форме аукциона, Госгеокадастр включил 32 земельных участка общей площадью 518,80 га.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
За этот период произведена продажа прав аренды на 60 земельных участков общей площадью 1029,86 га. По результатам земельных торгов средний размер годовой арендной платы составил 24,0% от НДО, что наполнило местные бюджеты на 3,13 млн гривен.
ТОП-3 области по количеству проданных прав аренды на сельхозземлю:
Кроме этого, за этот период территориальными органами Госгеокадастра опубликовано объявление о проведении земельных торгов на 38 земельных участков общей площадью 718,85 га.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от Польши8 ч. назад - 1179 9
Европа будет самостоятельно решать, у кого покупать газ - глава МИД ФРГ6 ч. назад - 598 4
НДФЛ с аренды недвижимости предлагают уменьшить до 2,5-5%5 ч. назад - 601 3
В IV квартале цена газа будет больше 5 грн, – газсбыты10 ч. назад - 1342 3
Импорт российской электроэнергии будет стоить украинцам миллиарды гривен - Трохимец16 ч. назад - 965 3
Toyota официально показала обновленный кроссовер RAV4 (фото)19 ч. назад - 3590 1
Бешеная конкуренция среди начинающих: аналитика украинского IT-рынка в июле11 ч. назад - 1897
Индекс бензина: сколько топлива можно купить на среднюю зарплату (инфографика)Вчера, 20:04 - 1853 2
В IV квартале цена газа будет больше 5 грн, – газсбыты10 ч. назад - 1342 3
Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает закон7 ч. назад - 1247 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)Вчера, 15:10 - 448
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 808 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1614 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 900
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1065