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ТОП-3 области по количеству проданных прав аренды на сельхозземлю

ТОП-3 области по количеству проданных прав аренды на сельхозземлю

За неделю с 31 июля по 6 августа 2020 года в общий перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права аренды на которые предлагаются к продаже на земельных торгах в форме аукциона, Госгеокадастр включил 32 земельных участка общей площадью 518,80 га.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

За этот период произведена ​​продажа прав аренды на 60 земельных участков общей площадью 1029,86 га. По результатам земельных торгов средний размер годовой арендной платы составил 24,0% от НДО, что наполнило местные бюджеты на 3,13 млн гривен.

ТОП-3 области по количеству проданных прав аренды на сельхозземлю:

  • Херсонская область – продано прав аренды на 8 земельных участков общей площадью 438,61 га;
  • Ивано-Франковская – 10 земельных участков (191,25 га);
  • Тернопольская – 22 земельных участка (120,93 га).

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Кроме этого, за этот период территориальными органами Госгеокадастра опубликовано объявление о проведении земельных торгов на 38 земельных участков общей площадью 718,85 га.

Справка Finance.ua:

  • Госгеокадастр начислил 1,8 млн грн штрафов за вред, причиненный вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения.
  • Госгеокадастр намерен публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.
По материалам Finance.UA
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