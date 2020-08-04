Нефть дорожает в ожидании мер поддержки экономики США

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Нефть дорожает во вторник, 11 августа, в ожидании масштабного пакета стимулов в США. На цены влияет восстановление спроса и перезапуск экономик Азии.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефть марки Brent подорожала на 0,24% до 45,10 долларов за баррель до 10:05 по киевсвому времени, нефть WTI выросла на 0,55% до 42,17 долларов за баррель.
“Нефть выросла на фоне признаков дальнейших стимулирующих мер”, – говорится в сообщении ANZ.
Цены получили поддержку после того, как президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что высокопоставленные демократы Конгресса хотят встретиться с ним для обсуждения экономической помощи. Переговоры между демократами и администрацией Трампа сорвались на прошлой неделе.
“Американские законодатели продлили переговоры с министром финансов Стивеном Мнучином по поводу масштабного экономического пакета мер по борьбе с вирусом, заявив, что есть области, где возможен компромисс и может быть достигнуто честное соглашение. Настроения также повысили комментарии Saudi Aramco об улучшении спроса”, – отмечают в ANZ.
Более слабый доллар США также помог поддержать цены на нефть, сказал аналитик Energy Aspects Вирендра Чаухан.
После стабилизации в понедельник доллар вновь снизился во вторник, упав на 0,1% по отношению к корзине валют, и продолжил снижаться по отношению к более рискованным валютам, таким как австралийский доллар.
Пассажирские авиаперевозки в США, сильно пострадавшие из-за пандемии, в июне упали на 80% в годовом выражении, показали официальные данные, но все же почти вдвое превысили уровень мая.
Дефляция цен производителей в Китае в июле замедлилась благодаря росту мировых цен на нефть, а также возвращению промышленной активности к докризисному уровню. Это стало очередным признаком восстановления во второй по величине экономике мира.
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