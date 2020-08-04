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В Киеве мошенники подделали документы и присвоили помещение полиции стоимостью 3 млн грн

В Киеве мошенники подделали документы и присвоили помещение полиции стоимостью 3 млн грн

В столице мошенники с помощью поддельных документов присвоили помещения, где размещаются участковые инспекторы.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Следствие установило, что мошенники подделали свидетельство о праве собственности и незаконно завладели коммунальным имуществом в Дарницком районе площадью почти 90 кв. м. и стоимостью более 3 миллионов гривен.

В комментарии «BBC News Украина» в прокуратуре уточнили, что это стандартная мошенническая схема, когда злоумышленники подделывают решение суда об изменении собственника имущества. В реальности суд никогда не заседал и такого решения не принимал.

После этого на основании такого «решения» мошенники внесли в реестр недвижимости изменение имущественного положения, что указанное помещение больше не принадлежит городу Киеву. Затем злоумышленники пытаются перепродать помещение или передать его в ипотеку.

Когда правоохранители обнаружили эту схему, на помещение наложили арест, самих «новых хозяев» ищут. Также прокуратура обратилась в суд, чтобы признать недействительными изменения в реестре.

В ведомстве добавили, что полицейских из помещения вряд ли выгонят, ведь мошенническую схему раскрыли.

По материалам hromadske.tv
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