В Киеве мошенники подделали документы и присвоили помещение полиции стоимостью 3 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В столице мошенники с помощью поддельных документов присвоили помещения, где размещаются участковые инспекторы.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Следствие установило, что мошенники подделали свидетельство о праве собственности и незаконно завладели коммунальным имуществом в Дарницком районе площадью почти 90 кв. м. и стоимостью более 3 миллионов гривен.
В комментарии «BBC News Украина» в прокуратуре уточнили, что это стандартная мошенническая схема, когда злоумышленники подделывают решение суда об изменении собственника имущества. В реальности суд никогда не заседал и такого решения не принимал.
После этого на основании такого «решения» мошенники внесли в реестр недвижимости изменение имущественного положения, что указанное помещение больше не принадлежит городу Киеву. Затем злоумышленники пытаются перепродать помещение или передать его в ипотеку.
Когда правоохранители обнаружили эту схему, на помещение наложили арест, самих «новых хозяев» ищут. Также прокуратура обратилась в суд, чтобы признать недействительными изменения в реестре.
В ведомстве добавили, что полицейских из помещения вряд ли выгонят, ведь мошенническую схему раскрыли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине меняют стратегию в отношении коронавирусаВчера, 15:13 - 2715 18
Украина в этом году планирует получить свыше $3 миллиардов внешних заимствований – МинфинВчера, 11:45 - 613 7
Стоимость реконструкции столичного Шулявского моста выросла до двух миллиардов гривенВчера, 16:47 - 962 6
В IV квартале цена газа будет больше 5 грн, – газсбыты3 ч. назад - 481 3
Анонсированное повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен обоснованно - глава совета НБУВчера, 19:40 - 350 3
Эксперты дали прогноз курса доллара до конца годаВчера, 19:00 - 5666
В Украине меняют стратегию в отношении коронавирусаВчера, 15:13 - 2715 18
Сколько стоит квадратный метр жилья в новостройках Киева (инфографика)Вчера, 14:02 - 2060 1
Toyota официально показала обновленный кроссовер RAV4 (фото)11 ч. назад - 1780
"Газпром" второй месяц подряд продает газ в Европу себе в ущербВчера, 15:30 - 1629 2
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)Вчера, 15:10 - 321
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 766 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1581 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 874
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1045