СБУ уличила "Укрбуд" в миллионных мошенничествах во время строительства в Чернобыльской зоне

Служба безопасности Украины уличила руководство государственной строительной корпорации «Укрбуд» в миллионных злоупотреблениях во время тендеров на возведение объектов хранения и перемещения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в схеме задействованы ООО «БК «Укрбудмонтаж» и ЧАО «Укрэнергомонтаж», которые входят в состав Укрбуда. В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП «Чернобыльская АЭС» и ГП «НАЭК «Энергоатом». Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на сооружение этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

Вместе с тем проведенная СБУ проверка показала, что Укрбудмонтаж и Укрэнергомонтаж грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов.

Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 миллионов гривен государственных средств.

Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет. Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 миллионов гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года. Проверка продолжается.