СБУ уличила "Укрбуд" в миллионных мошенничествах во время строительства в Чернобыльской зоне

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Служба безопасности Украины уличила руководство государственной строительной корпорации «Укрбуд» в миллионных злоупотреблениях во время тендеров на возведение объектов хранения и перемещения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в схеме задействованы ООО «БК «Укрбудмонтаж» и ЧАО «Укрэнергомонтаж», которые входят в состав Укрбуда. В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП «Чернобыльская АЭС» и ГП «НАЭК «Энергоатом». Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на сооружение этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.
Вместе с тем проведенная СБУ проверка показала, что Укрбудмонтаж и Укрэнергомонтаж грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов.
Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 миллионов гривен государственных средств.
Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет. Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 миллионов гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года. Проверка продолжается.
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