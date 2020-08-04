Межбанк: день в формате позиционной войны курсовых интересов

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Как и предупреждал сегодня Finance.ua в своем утреннем прогнозе, понедельник на валютном рынке прошел в формате позиционной войны курсовых интересов крупных покупателей и продавцов. Причем без особого выигрыша для каждой из сторон.
Межбанк был достаточно вялым и его оживил лишь кратковременный выход в середине дня нерезидентов с покупкой валюты через СИТИбанк. Это чуть расшевелило реальных продавцов валюты и спекулянтов. Но спрос быстро иссяк, а кроме иностранцев особо покупателей и не было.
В первой половине дня на торги выходил и Нацбанк, который прикупил по наблюдениям участников рынка порядка $20 млн по 27,60 гривен, чем с одной стороны выровнял спрос и предложение, с другой – не дал валютным котировкам просесть ниже к цели в 27,50 гривен к концу сессии.
Назвать сегодняшний день на межбанке очень активным мы не можем. Скорее – летним затишьем. Достаточно тихим был и международный рынок по паре евро/доллар. Видимо, мировые игроки также устали от значительных скачков курса за последние три недели и взяли некоторую паузу. Результат – кросс-курс евро /доллар на момент написания статьи находится на отметке 1,1772 доллара за евро, а на украинском межбанке это привело к котировкам закрытия по евро в пределах 32,5321/32,5556 гривен.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 27,61/27,64 доллар к 11 часам подешевел до 27,595/27,62 гривен и до 27,585/27,605 гривен к 12:00.
Уровень котировок 27,59/27,61 с небольшими отклонениями продержался почти до конца обеда, а НБУ воспользовался ситуацией и купил по наблюдениям участников рынка порядка $20 млн по 27,60 в первой половине дня. Это и удержало доллар от дальнейшего проседания.
Ненадолго выходили нерезиденты с покупкой через СИТИбанк, но своими объемами рынок особо не расшатали.
После обеда доллар остановился на отметке 27,60/27,62 уже до самого завершения сессии. Спекулянты сегодня смогли поработать на межбанке только в формате “в две стороны”, так как конечного платежеспособного покупателя на торгах явно не хватало и “разогревать” курс возможностей у них почти не было.
Главные события 10 августа на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,60 / 27,62
евро – 32,42/ 32,45
российский рубль – 0,3741 / 0,3746
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1766 / 1,1768
Курсы валют на Межбанке
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