На что украинцы жаловались в Нацбанк и как действовать в случае нарушений

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Во втором квартале 2020 года Национальный банк получил и обработал около 9,4 тыс. обращений потребителей финансовых услуг. Чаще всего во втором квартале 2020 года украинцы обращались и жаловались в НБУ по условиям кредитных каникул, правомерности жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности и сложностям в снятии валюты с депозита.
Об этом свидетельствуют данные отчета Нацбанка.
Ключевые проблемные вопросы от украинцев:
Треть обращений о работе банков – 623 жалобы – имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг.
Что делать потребителю в случаях нарушений. Последовательность действий может разниться в зависимости от типа нарушения, однако есть универсальные правила, которые необходимо соблюдать:
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