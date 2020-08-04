На что украинцы жаловались в Нацбанк и как действовать в случае нарушений

Во втором квартале 2020 года Национальный банк получил и обработал около 9,4 тыс. обращений потребителей финансовых услуг. Чаще всего во втором квартале 2020 года украинцы обращались и жаловались в НБУ по условиям кредитных каникул, правомерности жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности и сложностям в снятии валюты с депозита.

Об этом свидетельствуют данные отчета Нацбанка.

Ключевые проблемные вопросы от украинцев:

списание средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту;

самовольное изменение тарифов за обслуживание без информирования клиентов и опубликования изменений на веб-сайте за 30 дней;

введение новых комиссий без предупреждения;

непрозрачное раскрытие информации об акционных предложениях в рекламе.

Треть обращений о работе банков – 623 жалобы – имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Что делать потребителю в случаях нарушений. Последовательность действий может разниться в зависимости от типа нарушения, однако есть универсальные правила, которые необходимо соблюдать:

внимательно читать все условия предоставления услуг, не только кредитный или депозитный договор, но и анкету клиента, договор обслуживания, условия и правила обслуживания в банке. Ведь там могут быть прописаны тарифы, комиссии, размер кредитного лимита, возможность для банка менять в одностороннем порядке размер и условия пользования кредитным лимитом, возможность для банка погашать просроченный кредит за счет зарплаты и других поступлений и тому подобное;

всегда уточнять полную стоимость услуги, в частности кредита, включая все дополнительные платежи, а также ознакомиться с условиями и паспортом потребительского кредита;

если потребитель считает, что банк нарушил его права, нужно написать обращение непосредственно руководителю банка (некоторые нарушения прав можно легко решить на этом уровне);

если банк не реагирует на жалобу, следует обращаться в Нацбанк.

Справка Finance.ua:

На веб-сайте Национального банка заработала тематическая страница защиты прав потребителей финансовых услуг. Это раздел, где собирается полезная информация и советы для клиентов банков и небанковских финансовых учреждений.