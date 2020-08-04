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LG придумала раскладной смартфон-книжку с двумя загнутыми экранами

LG придумала раскладной смартфон-книжку с двумя загнутыми экранами

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патент на очередной необычный смартфон южнокорейской компании LG Electronics.

Документ имеет лаконичное название «Мобильный терминал» (Mobile terminal). В нём описывается раскладывающийся аппарат в форм-факторе книжки. Как можно видеть на иллюстрациях, на внешней стороне каждой из половинок гаджета расположится экран, загибающийся в области шарнирного сочленения.


Фото: 3dnews.ru

Над дисплеем во фронтальной части разместятся динамик и одинарная камера. Над тыльным экраном также будет установлена камера: на изображениях показан одинарный модуль, но теоретически здесь могут находиться несколько оптических элементов и вспышка.


Фото: 3dnews.ru

Наличие двух дисплеев на противоположных сторонах корпуса-книжки позволит реализовывать различные режимы работы. К примеру, развернув устройство, пользователь сможет трансформировать его в небольшой планшет.

В закрытом состоянии на загнутых боковых частях дисплеев могут отображаться вспомогательные элементы управления, полезная информация и пр.

Заявка на патент была подана ещё в апреле 2018 года, но зарегистрирована разработка только сейчас. Появится ли смартфон с описанной конструкцией на коммерческом рынке, пока не ясно.

По материалам internetua.com
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